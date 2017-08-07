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Джамала споет на музыкальном фестивале в Мирском замке

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  • 7.08.2017, 11:35
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Фото: shutterstock

Это будет первое выступление победительницы «Евровидения-2016» в Беларуси.

Победитель международного конкурса «Евровидение-2016», украинская певица Джамала подтвердила участие в музыкальном фестивале Mirum Music Festival. Мероприятие состоится 19 августа у стен Мирского замка, передает «Радыё Свабода».

Это будет первое выступление Джамал в Беларуси. Сусанна Джамаладиинова по национальности крымская татарка. Она приобрела европейскую известность благодаря своей патриотической песни «1944», в которой рассказывается о трагической судьбе крымских татар - их массовой депортации советской властью в 1944 году.

По словам организаторов, в этом году формат Мирского фестиваля изменится с трехдневного на однодневный. Джамала выступит в качестве хэдлайнера. В ее творчестве переплетены элементы различных стилей - соул, джаз, электронная и народная музыка.

По-белорусски песню Джамалы «1944» перепел нынешний участник «Евровидения-2017» от Беларуси дуэт Naviband.


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