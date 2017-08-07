«Поезд, стой! Раз-два!»: Будни «усатой» экономики 6 7.08.2017, 11:44

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Похоже, правительство взяло окончательный курс на стагнацию.

В последние месяцы исполнительская вертикаль власти находилась на перепутье, особо не желая внимать ни советам МВФ, ни голосам борцов за старую модель экономики.

Но похоже, что в свете событий первой половины лета Совмин стал склоняться к выбору одной из альтернатив будущего.

Портал banki24.by проанализировал текущие умонастроения в верхах. В июне—июле и правительство Беларуси, и представители МВФ подтвердили, что перспектива начала новой кредитной программы отложена на неопределенный срок.

Властям уже не нужен МВФ, так как они купаются в деньгах от евробондов и ЕФСР. Со своей стороны, МВФ ставит в вину правительству Беларуси нежелание идти на глубокие реформы в сфере ЖКХ и на госпредприятиях. Чем дальше, тем чаще из недр Совмина звучит риторика в духе «поезд, стой! раз-два!».

В начале августа выступлениями отметились глава Совмина Андрей Кобяков и министр экономики Владимир Зиновский. Оба чиновника дали оценку итогам работы экономики за полугодие и высказались по целям развития до конца 2017-го.

Андрей Кобяков сообщил на публику, что для выхода к концу года на зарплату в 1 000 BYN Минтруда вместе с другими ведомствами разработали график. Со слов премьер-министра, в июне зарплата отклонилась от этого графика на 1%. В рублях отставание составило 9 BYN.

Кроме того, Кобяков возмутился, что в январе—июне были провалены доведенные задания по темпам строительно-монтажных работ и розничного товарооборота. Из-за этого ВВП страны якобы не добрал несколько процентных пунктов роста. Также премьер заметил, что за лимиты директивного кредитования (1,9 млрд BYN) в 2017 году выведены немалые суммы льготных ресурсов (464 млн BYN), которые осваиваются очень слабо.

Дело в том, что эти залимитные деньги должны выделяться на конкурсной основе, а потенциальным получателям просто нечего предложить в плане окупаемых проектов. В итоге Кобяков поручил в авральном режиме перераспределить неосвоенные ресурсы на иные объекты, «где их не хватает». Эффективность действий в командно-административной системе налицо.

Кобякова дополнил глава Минэкономики Зиновский. По его мнению, в Беларуси нет предпосылок для роста цен. Однако перед правительством до сих пор стоит задача «сдерживать необоснованный рост цен». Зачем сдерживать то, к чему будто бы не существует предпосылок, министр не пояснил.

Попутно Зиновский посетовал на невыполнение плановых заданий в некоторых отраслях и огорошил чиновничество тем, что задания для выхода на рост ВВП на 1,7% будут только увеличены. Сложное положение в строительном секторе министр списал на «неповоротливость регулятора и облисполкомов».

Не забыли власти и о пенсионерах. Для покрытия дефицита Фонда соцзащиты из республиканского бюджета по решению Совмина дополнительно выделят 0,5 млрд BYN. Официально бешеные деньги понадобились для «обеспечения соотношения среднего размера пенсии по возрасту и средней зарплаты работников не ниже установленного порогового значения».

Раньше в качестве такого соотношения между пенсиями и зарплатами власти называли 40%. В июне 2017 года средняя пенсия по возрасту была равна 306,6 BYN. То есть к концу года, если в Беларуси все-таки выдадут на-гора зарплату в 1 000 BYN, пенсии придется подымать аж на 30%.

Последний гвоздь в общую крышку традиционно забил Лукашенко. Выступая во время совещания по уборке урожая, Лукашенко сделал две вещи. Во-первых, он поручил правительству и Нацбанку решить денежные вопросы при обеспечении сельхозработ. Интересно, как выкрутятся НБРБ и Совмин, не прибегая к мощной денежной эмиссии?

Во-вторых, удовлетворил просьбу отраслевых лоббистов о поставках калийных удобрений с отсрочкой платежа до 2018 года. Известно, что продажа удобрений в АПК и без того идет по специальным ценам, близким к себестоимости хлоркалия. По сути, просьба заключается в следующем: у сельхозников денег нет и не предвидится, поэтому дайте им удобрения за так, а под новый год оплату скорее всего сделают исполкомы (читай — местные бюджеты).

Как бы между делом, правитель пообещал «взять штурмом» строительство картофелехранилищ. Вопрос по требованию президента поставлен «на железный контроль».

В общем, перед нами предстает картина маслом. Все оставшееся до конца года время правительство будет сосредоточено на решении чисто плановых задач: выжимания из экономики роста на уровне 1,7%, пожарной переброске денег из одной сферы в другую, контроле за ценами и т. п.

Одним словом, белорусские власти принялись перебирать до боли знакомый суповой набор эпохи 2000-ых гг. Разница состоит в том, что «корова» с тех пор изрядно потеряла в весе и удоях. Но когда это становилось преградой для крепких хозяйственников?