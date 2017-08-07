В сети Facebook произошел глобальный сбой
- 7.08.2017, 11:46
Пользователи социальной сети по всему миру сообщают об отсутствии доступа к ней.
Пользователи сети Facebook лишились доступа к своим страницам. При попытке открыть любую страницу социальной сети выдается сообщение о проблемах. В сообщении отмечается, что команда Facebook предпринимает все необходимое для того, чтобы исправить ситуацию, передает РБК.
Сообщения о проблемах с доступом в Facebook поступают от пользователей из разных стран мира — от Швеции до Эквадора. Одновременно с этим появились сообщения о проблемах с доступом к сети Instagram.
#Facebook & #Instagram is down. The world is close to it's end.— Mikael Andersson (@lovefortheiron) 7 августа 2017 г.
Примерно в 10:35 по минскому времени доступ к социальным сетям начал восстанавливаться.