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В сети Facebook произошел глобальный сбой

  • 7.08.2017, 11:46

Пользователи социальной сети по всему миру сообщают об отсутствии доступа к ней.

Пользователи сети Facebook лишились доступа к своим страницам. При попытке открыть любую страницу социальной сети выдается сообщение о проблемах. В сообщении отмечается, что команда Facebook предпринимает все необходимое для того, чтобы исправить ситуацию, передает РБК.

Сообщения о проблемах с доступом в Facebook поступают от пользователей из разных стран мира — от Швеции до Эквадора. Одновременно с этим появились сообщения о проблемах с доступом к сети Instagram.

Примерно в 10:35 по минскому времени доступ к социальным сетям начал восстанавливаться.


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