«Ни на какую кнопку Путин не нажмет» 9 7.08.2017, 11:57

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Дмитрий Гордон

Кремлевская клептократия слишком озабочена своими активами на Западе.

Окружение президента РФ имеет слишком большое состояние, чтобы Владимир Путин отдал команду применить ядерное оружие. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал украинский журналист, основатель интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон, отвечая на вопрос зрителя.

«У них же ядерное оружие есть. Оно никуда не делось. Даже если оно никуда не полетит, у них самих рванет, как Чернобыль у нас, достанется всем», – сказал телезритель.

Гордон напомнил, что глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает Путина самым богатым человеком в мире.

«Представьте себя на месте Владимира Владимировича Путина, умного человека, и его товарищей, которые руководят Россией. Представьте, что у вас огромные состояния (Браудер сказал, что у Путина 200 миллардов долларов, но никто посчитать, конечно, не может, это оценки западных специалистов), вы постоянно делаете себе уколы ботокса, вы следите за своей внешностью, вы мачо, вы хотите нравиться женщинам, вы хотите быть лидером нации, у вас семья, дети живут-учатся за границей, вы ездите туда лечиться... У вас полный порядок. Какие ядерные кнопки? Забудьте! Никто ни на что нажимать не будет», – уверен Гордон.

Кроме того, Россия не сможет противостоять американской армии, уверен журналист.

«Вы думаете, что Россия конкурентна по сравнению с Америкой? Это называется «напугать ежика голой...» Сами понимаете чем. Сравните американскую военную мощь с этими макетами, которые катят по Красной площади и тащат по Неве на парадах российские кормчие… А единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», в простонародье называемый «Кузя», который пыхтел по Средиземноморью и который тянули на буксире! Это вызывало смех всего мира», – сказал Гордон.

По его мнению, западные страны заставят Россию стать цивилизованной страной.

«Никто ни на какую ядерную кнопку нажимать не будет, никого в угол не загонят, медленно удавят, пока не попросят прощения и не станут нормальными, цивилизованными, признающими правила мирового общежития людьми. По другому до людей не доходит. Они понимают только язык силы и авторитетное вмешательство авторитетных людей», – уверен журналист.

В Стокгольмском институте исследований проблем мира (SIPRI) выяснили, что в 2016 году в мире насчитывалось 15 395 ядерных боеголовок. В 2015 году их количество составляло 15 850 штук. При этом на долю РФ и США приходится 93% всего ядерного оружия в мире – 7290 и 7000 боеголовок соответственно.

В вышедшем в марте 2015 года документальном фильме «Крым. Путь на Родину» президент России Владимир Путин заявил, что после событий на Майдане российская армия была готова к любому развитию событий, в том числе к команде привести в боевую готовность свои ядерные силы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что риторические заявления России о ядерном оружии вызывают глубокую озабоченность.