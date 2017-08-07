В Беларусь возвращается жара 7.08.2017, 12:08

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В некоторых районах температура поднимется до +34°С.

Первую половину недели погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, но затем в страну начнут поступать более теплые воздушные массы, и температура воздуха начнет расти. Об этом tut.by сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометцентра Дмитрий Рябов.

Во вторник, 8 августа, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Гомельской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны слабый туман. Температура воздуха ночью +8…14°С, днем +22…28°С.

В среду, 9 августа, преимущественно без осадков. Ночью местами слабый туман. Температура ночью +8…15°С, днем +23…29°С, по Брестской области в отдельных районах до +30°С.

Далее, установятся южные ветра, в Беларусь начнут поступать более теплые воздушные массы с южных широт и температура начнет постепенно повышаться. Большая часть страны останется в области высокого атмосферного давления, а в северо-западных районах скажется влияние атмосферного фронта с Западной Европы.

В четверг, 10 августа, в отдельных районах по северо-западной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью местами слабый туман. Температура ночью +11…18°С, днем +24…29°С; по юго-западу ночью +19…20°С, днем +30…34°С.

В пятницу, 11 августа, преимущественно по северо-западной половине Беларуси кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +15…21°С, днем +26…32°С, по югу до +34°С.

12 августа, в субботу, преимущественно по западной половине страны кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах сильные дожди, усиление ветра порывами до 15-20 м/с, возможен град. Температура ночью +15…21°С, днем +27…34°С, по северо-западу местами +20…26°С.

В воскресенье атмосферный фронт будет медленно смещаться в восточном направлении и уже принесет кратковременные дожди, грозы на большую часть территории страны. Также в отдельных районах пройдут сильные дожди, ожидается ветер порывами до 15-20 м/с, возможен град. Ожидается контрастная по температуре погода: ночью +13…20°С, днем от +19…21°С по северо-западу до +29…31°С по востоку страны.