Как белорусы делают «идеального помощника» в путешествиях 1 7.08.2017, 12:25

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Молодые брестчане обещают революционный подход к планированию поездок.

В последнее время растет популярность и количество сервисов для путешествий, причем каждый второй грозится потеснить мастодонтов индустрии. Молодые белорусы из Бреста тоже обещают революционный подход к планированию поездок. Перед встречей с разработчиками это вызывало изрядный скепсис, но команда придумала если не уникальную, то как минимум не затасканную идею. Сервис Finchways не предлагает дешевые билеты и гостиницы, а помогает определить, что вы хотите увидеть и в какой атмосфере желаете оказаться, пишет onliner.by.

О проблемах турфирм

Команда начинала с сервиса попутчиков, но поняла, что в СНГ такой проект обречен. Не тот менталитет: «Где-то люди более открыты, и хитчхайкер для них — возможность пообщаться, завести знакомство. А где-то преобладают страх, опасность — нападут, ограбят. Нам показалось, что в ближайших странах попутчиков берут неохотно». Так разработчики задумались над другими идеями и вспомнили, что многим не нравятся турфирмы:

— Сейчас путешествия становятся дешевле: можно найти выгодные предложения, скидки. А туроператор — это посредник, которому вы должны платить непонятно за что. Избавление от проблем? За турфирмами в последнее время наблюдается много «косяков», свежих примеров хватает. Лично у меня, например, они давно вызывают негативное отношение. Когда появились сервисы по онлайн-бронированию билетов, гостиниц, нужда в операторах совсем отпала. Ведь они, по сути, используют те же средства, которые доступны любому из нас. Но берут с путешественника комиссию за свои услуги.

«Турагентства предлагают банальные маршруты: одна поездка в Турцию от другой отличается только номером в отеле и удаленностью от моря»

Когда планируете крупное путешествие с 6—7 точками, в сервисах можно запутаться — стыковки и расписания сводят с ума, уверены в Finchways: «Уйма билетов, бронирование жилья, поиск интересных мест — на это до пары недель уходит. Турагентства предлагают банальные маршруты: одна поездка в Турцию от другой отличается только номером в отеле и удаленностью от моря. Да, есть люди, которые хотят беззаботно полежать на пляже. Но настоящее путешествие — это когда узнаешь что-то новое о местах, где бываешь».

— Сервисов для поиска билетов и гостиниц много, и почти на всех действия совершаются в пару ходов. Что уникального предлагаете вы?

— Ни один из сервисов не поможет ответить на вопрос «Куда хочешь поехать в следующем году?» Существующие агрегаторы предлагают билеты в какие-то конкретные места, но у них нет задачи определить эти локации. Вы едете в город не ради его названия, а потому что в нем что-то находится. Мы показываем этот контент. Почему-то современные турфирмы и сервисы по заказу билетов отталкиваются от географических точек вместо достопримечательностей и объектов, которые там расположены. Да, все знают, что в Париже надо посмотреть на Эйфелеву башню. Но кроме нее во Франции десятки тысяч интереснейших мест, о которых практически никто не знает. В этом суть Finchways — мы отталкиваемся не от стран и городов, а от локаций. Они, в свою очередь, разбиты на категории.

— То есть путешествие начинается с «хочу в горы»?

— Да, точно. Любишь горы — выбираешь этот параметр, и сервис предлагает все доступные маршруты. При регистрации аккаунта человек отмечает, что его привлекает: моря, горы, красивая архитектура, музеи, леса, каньоны и так далее. Дальше идет дробление по регионам: Азия, Европа и прочие. Чем подробнее заполните профиль, тем более точный вариант путешествия получите. Категорий планируем добавить максимально много.

Помощь на всех этапах путешествия

Разработчики делят функционал на три глобальные категории: планирование путешествия, непосредственно дорога и впечатления после поездки.

— Сперва нужно определиться с тем, куда хотите отправиться. Дальше начинается новый этап — дороги до аэропортов, автобусных остановок и ЖД-вокзалов, расписание рейсов, стыковки, маршруты до интересных мест. Приложение будет подсказывать все эти моменты. Для работы интернет не потребуется — все в офлайне. Конечно, возможны изменения в расписании, но от этого никто не застрахован. А третья ступень — когда путешествие закончилось и нужно поделиться со знакомыми снимками и впечатлениями. В перспективе будет что-то вроде социальной сети. Для каждого этапа мы предлагаем уникальный функционал, и приложение должно быть полезным с момента появления идеи «надо в отпуск, но не знаю куда» и до «как же круто я отдохнул». Каждый пользователь будет сам себе туроператором.

«Дороги до аэропортов, автобусных остановок и ЖД-вокзалов, расписание рейсов, стыковки, маршруты до интересных мест — приложение будет подсказывать все эти моменты»

Сейчас разработчики сконцентрировались на подборе мест: «Составлять вручную было бы нереально — к релизу планируем набрать порядка 200 тысяч мест. Есть уже готовые базы, мы с ними работаем — это, например, Google Places. Заодно путешественники смогут добавлять точки, которые сами считают интересными. Мы хотим показать, что организовать свое уникальное путешествие может быть так же просто, как и обратиться в турфирму».

В приложение планируется добавить искусственный интеллект. Он должен искать максимально подходящую под запросы пользователя информацию: «Допустим, указал в профиле, что мне нравится активный отдых — люблю ходить по заповедникам, лазить по горам, спускаться на байдарках. Искусственный интеллект сможет находить людей по интересам: если есть путешественник, который уже проводил подобный отпуск, то этот же маршрут предложат и мне».

Продавать Finchways задешево ребята не хотят, а дорого стартап пока не стоит.

Сервис будет представлен в двух исполнениях — как мобильное приложение и как полноценный сайт. Приоритетность той или иной версии зависит от стадии путешествия: на сайте гораздо удобнее делать планирование, но с приложением комфортнее работать непосредственно в дороге.

Проект пока доступен в виде бета-версии, и многих функций еще нет. Разработчики сосредоточились на первой стадии — выборе места. Бронирование билетов через приложение появится в релизной версии. К ее появлению будет реализовано два основных этапа: определение локации и составление маршрутов для точек притяжения. Подобие соцсети — план далекоидущий, да и все-таки Instagram есть.

О развитии и инвесторах

Разработка длится уже около года, над проектом трудится шесть человек. Приложение в первое время будет только на Android — больше аудитория по сравнению с iOS и проверить концепцию удастся быстрее. Сложности у команды возникли с поиском программистов: «Мы понимаем, что делаем непростой сервис и на реализацию даже первой беты требуется немало усилий».

— Так Беларусь же — страна айтишников. Почему их трудно найти?

— Да, IT-страна — свежий тренд. Нам важно найти не просто специалиста, а того, кто будет еще и верить в продукт, а не просто выполнять поручения. Белорусы хоть и талантливы, но очень скептически относятся ко многим вещам. Может, это какая-то психологическая защита — боязнь успеха, уверенность в провале. С такими людьми не хочется работать.

По словам разработчиков, интерес со стороны инвесторов к проекту есть, но продавать Finchways задешево ребята не хотят, а дорого стартап пока не стоит: «Сначала мы хотим проверить идею: есть наше видение, но нужно понять, насколько оно реалистично. Критически важна обратная связь. Взяв отзывы людей за основу, мы подправим вектор развития. И только тогда уже серьезно подойдем к сотрудничеству с инвесторами. Потому что сейчас это будет разговор в духе „мы считаем, что классно будет вот так“, а подтвердить свои слова не сможем. Зато после тестирования сможем оценить реальный интерес аудитории, слабые и сильные стороны проекта».

Доход разработчики планируют получать от партнерских программ с агрегаторами и продажи готовых поездок. Уже есть устные договоренности с National Geographic по поводу организации путешествий. Команда выпустила закрытую бета-версию и думает, в какой очередности добавлять новые опции:

— Много споров идет о функционале. Если его будет мало, пользователи уйдут и уже не вернутся к обновленной версии. Если добавим кучу возможностей, разработка сильно затянется. Ключевая идея — бета должна решать конкретную задачу: определять место для путешествия.

Разработчики Finchways говорят, что конкуренты решают другие задачи, поэтому ниша относительно свободна. Если найдется много людей, которые не могут определиться с местом для путешествия, проект сможет выйти на европейский и мировой рынок. Но начинать команда планирует с СНГ.