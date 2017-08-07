Латвия готовится к провокациям в ходе учений «Запад-2017» 2 7.08.2017, 12:43

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В Министерстве обороны Латвии сомневаются в открытости и прозрачности российско-белорусских учений.

Национальные вооруженные силы Латвии готовы к возможным провокациям во время российско-белорусских военных учений Запад-2017. Об этом заявили в министерстве обороны страны, сообщает агентство Delfi.

В министерстве сомневаются в открытости и прозрачности учений, несмотря на то, что двум наблюдателям от Латвии разрешили присутствовать на учениях.

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш и министр обороны страны Раймонд Бергманис заявляли о том, что во время учений возможны провокации.

Планируется, что в учениях Запад-2017 с 14 по 20 сентября примут участие до 12700 солдат. Но официальные представители НАТО считают, что количество участников учений может быть увеличено до ста тысяч.

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.