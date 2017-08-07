Названы пять простых правил, как правильно пить воду в жару 2 7.08.2017, 12:52

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Несколько правил помогут пережить знойный август.

Научиться правильно пить в жару – это значит не заливать в себя жидкость пятилитровыми канистрами и, вместе с тем, не считать каждый глоток, следуя каким-нибудь йоговским практикам. Вот несколько простых правил, соблюдая которые каждый сможет не насилуя себя пережить и нынешний знойный август, пишет orthodox.od.ua.

1. Чтобы постоянно поддерживать нормальный водный баланс человеку среднего роста нужно выпивать как минимум:

1,5 л – при средней температуре воздуха 21°С

1,9 л – при температуре 26°С

3 л – при температуре 32°С

В эти литры входят вода, соки, супы, «скрытая» жидкость фруктов и овощей. Однако заставлять себя пить, когда не хочется, не стоит: излишек воды повышает нагрузку на все органы, особенно на почки и сердце.

2. Если ты не можешь осилить и этот необходимый минимум (но близок к нему), не паникуй. Помни, что вода не только поступает в организм извне, но и образуется при переваривании пищи. Так, 100 г жиров, например, дают при окислении 107 г воды. А 100 г углеводов или белков твой внутренний перегонный аппарат превратит соответственно в 35 г и 41 г.

3. Основную часть жидкости нужно употреблять в наиболее холодное время суток (вечером, ночью и утром). Так твой организм сможет запасти влагу в тканях. С 8 до 12 часов и с 16 до 20 часов пить нужно небольшими порциями в 1-2 глотка, когда очень захочется, но не чаще, чем раз в полчаса. С 12 до 16 жидкости употреблять желательно как можно меньше, а вот мороженое будет очень кстати.

4. Как ни странно, в жару самыми полезным источниками жидкости, являются не вода или соки, а обычные овощные супы. Они содержат весь необходимый набор полезных солей и кислот, которые нужны для восполнения потерь воды из-за обильного потения. Интересно, что ни один овощной сок такими чудесными качествами не обладает.

5. Что лучше пить в жару? Прежде всего, налегай не на холодные напитки, а на жидкости комнатной температуры. Больше всего подходят зеленый чай без сахара, негазированная минеральная вода, черный чай, квас, домашний компот из сухофруктов или морс, а еще несладкие соки.

А от сладких газировок и напитков с кофеином следует воздержаться.

Любителям темного пива, нужно перейти на светлое. Да и то – крепостью никак не больше 4,5 градусов.

Из алкоголя можно позволить сухое белое или красное вино. Граммов 100-120. Да и то, как это обычно делают на знойном Востоке – разбавив водой в пропорции 1 к 3. При желании можно положить в бокал и кубик льда.