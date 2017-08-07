Стихия прогулялась по Солигорску: повалены деревья, у школы повреждена крыша

Стихия прогулялась по Солигорску: повалены деревья, у школы повреждена крыша3
- 7.08.2017, 13:11
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Сильный ливень и ураганный ветер обрушился на Солигорск вечером 6 августа.
Стихия бушевала недолго — около четверти часа, однако успела оставить свои разрушительные следы на улицах города. Снимки публикует «Электронный Солигорск».
В результате прохождения грозового фронта по Минской области повреждены кровли 15 зданий. В том числе средней школы № 14 города Солигорска. Сообщений о пострадавших в результате стихии не поступало.
В некоторых дворах ветер повалил деревья, также повреждены вывески и балконные рамы. Фотографиями последствий урагана в Солигорске активно делились пользователи соцсетей.
Возле дома № 30 на улице Железнодорожной упавшее дерево своей верхушкой накрыло припаркованный автомобиль.
Сломанная сосна во дворах на улице Ковалева.
Октябрьская, 65. Возле одного из подъездов ветер с корнем вырвал из земли дерево.
Сорванные элементы балконной рамы на улице Молодежной.
Поломанная ветром вывеска магазина «Розовый слон».