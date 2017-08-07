Стихия прогулялась по Солигорску: повалены деревья, у школы повреждена крыша 3 7.08.2017, 13:11

3,816

Сильный ливень и ураганный ветер обрушился на Солигорск вечером 6 августа.

Стихия бушевала недолго — около четверти часа, однако успела оставить свои разрушительные следы на улицах города. Снимки публикует «Электронный Солигорск».

В результате прохождения грозового фронта по Минской области повреждены кровли 15 зданий. В том числе средней школы № 14 города Солигорска. Сообщений о пострадавших в результате стихии не поступало.

В некоторых дворах ветер повалил деревья, также повреждены вывески и балконные рамы. Фотографиями последствий урагана в Солигорске активно делились пользователи соцсетей.

Возле дома № 30 на улице Железнодорожной упавшее дерево своей верхушкой накрыло припаркованный автомобиль.

Сломанная сосна во дворах на улице Ковалева.

Октябрьская, 65. Возле одного из подъездов ветер с корнем вырвал из земли дерево.

Сорванные элементы балконной рамы на улице Молодежной.

Поломанная ветром вывеска магазина «Розовый слон».