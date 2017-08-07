Саакашвили: Путин хочет прихватить себе Беларусь 11 7.08.2017, 13:16

1,219

Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-президент Грузии заявил, что независимость Беларуси под угрозой.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвилизаявил, что независимость Беларуси под угрозой. Об этом он сказал «Радыё Рацыя» во время общения с журналистами в Польше.

«Я всегда был адвокатом Беларуси. Я считал, что независимость Беларуси — высшая ценность, так как, если не будет Беларуси как независимого государства, то о чем вообще говорить? И эта угроза не исчезла. Конечно, я за свободу белорусского народа, я уверен, что у демократического будущего страны вообще нет никакой альтернативы, так как белорусы — один из наиболее продвинутых народов в мире», — заявил Саакашвили.

При этом он отметил, что нужно бороться за независимость, охранять независимость и учитывать все факторы.

«Я думаю, что на данный момент Путин, с Лукашенко или без него, хочет прихватить себе Беларусь и мы не должны давать ему такой возможности», — подчеркнул опальный политик.

По мнению Михаила Саакашвили, после учений «Запад-2017» часть российских войск может остаться на территории Беларуси. «Армейские подразделения могут быть использованы как для действий против Украины, так и для оккупации Беларуси», — считает экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области.

Напомним, 3 августа Украина уведомила США и все другие страны о том, что все паспорта бывшего губернатора Одесской области аннулированы. Тем не менее, Михаил Саакашвили прибыл в Польшу. По его словам, ни США, ни Польша не признают лишения его украинского гражданства.