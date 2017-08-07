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Фотофакт: в Микашевичах асфальт уложили по «нанотехнологиям»

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  • 7.08.2017, 13:23

Странным способом «асфальтирования» отметились местные дорожники.

Жители Микашевичей выложили в соцсети фото «заасфальтированных» ям на автостоянке возле детсада «Светлячок», сообщает media-polesye.by.

- Хочу от имени жильцов дома №5 и всех родителей детей, которые посещают д/с «Светлячок» поблагодарить наши власти за доброкачественный ремонт автостоянки.

Соблюдены все нормы замены асфальта. Применены нанотехнологии. Теперь не только ямы, теперь ямы с сюрпризом для автовладельцев!

По-моему, этих кусков битого асфальта теперь не хватает на повороте (возле Санты). Отдельное спасибо за заботу о детях, катающихся на велосипедах, скейтах, роликах, - написали под фото жители Микашевичей.


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