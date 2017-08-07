Лукашенко отдал Позняку Оршанский район 5 7.08.2017, 13:32

Александр Позняк

Фото Антона Степанищева / Витебские вести

«Болезненному» Леониду Пеньковскому нашли замену.

Лукашенко согласовал назначение Александра Позняка председателем Оршанского райисполкома. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

До настоящего времени Александр Позняк занимал должность помощника Лукашенко — инспектора по Витебской области. На этой должности Позняк отработал полтора года.

Назначение нового главы Оршанского райисполкома стало неожиданностью.

12 мая 2017 года председателем Оршанского райисполкома был назначен Леонид Пеньковский. А спустя 10 дней Лукашенко дал поручение главе СК разобраться — почему к чиновнику силовики врываются в дом?

«Кто дал право к человеку, согласованному к назначению президентом, врываться в дом? Ведь для того чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр президента, надо согласие президента», — возмутился Лукашенко.

Позже в его администрации рассказали обстоятельства инцидента.

«Инцидент произошел на прошлой неделе. Как следует из объяснений председателя райисполкома (Леонида Пеньковского), в силу нахождения в болезненном состоянии некоторое время он не выходил на связь. Представители правоохранительных структур проникли в дом, где находился Леонид Пеньковский, с целью установления его местонахождения. Председатель райисполкома в тот момент находился по месту проживания родственников в городе Орше», — рассказали в администрации.

В должности председателя Оршанского райисполкома Леонид Пеньковский проработал менее трех месяцев. О его новом назначении не сообщается.

Также напомним, что правитель Беларуси дал указание правительству и местным властям развивать Оршанский район.