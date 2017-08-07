Поднять настроение за два дня: Рецепты мини-путешествий для белорусов 1 7.08.2017, 13:52

Беловежа и Друскининкай могут стать «атмосферным раем» для белорусского туриста.

Состоявшемуся белорусу зрелого возраста со слегка подкошенным здоровьем (ну, вы понимаете – личные переживания, борьба за место под солнцем, общая атмосфера в стране и прочее), или молодому (с легким приятным ветерком в голове) в один прекрасный момент приходит мысль провести выходные как-нибудь необычно. А именно: а) познавательно, б) на природе, в) за границей, г) с амбицией спортивно-активного образа жизни. И все это одновременно. Плюс включить в тур романтику отношений, ну и все ж таки получить достойный европейский сервис, на который на Родине в силу ментальных причин мы можем рассчитывать, увы, далеко не всегда, пишет tio.by.

Для совмещения всех вышеуказанных условий мы подобрали для вас два рецепта уик-энда, с помощью которых можно отлично отдохнуть и развлечься у самых границ нашей Беларуси.

В Беловежу на велосипеде

Если вы хотите попасть в Польшу не через длинную автомобильную очередь контрабандистов, шопоголиков и просто туристов, а красиво и молодцевато, то есть, например, на велосипеде, то этот вариант для вас. Отправляйтесь в маленький польский городок Беловежу. До наших Каменюков можно добраться обычным способом, то есть на автомобиле, автомобиль оставить на стоянке в пуще, воспользоваться прокатом велосипедов либо привезти своих двухколесных друзей и счастливо пересечь границу по специальному пеше-велосипедному переходу. Можно отправиться в Беловежу пешком, и уж там, на польской части воспользоваться прокатом велосипедов, которые расположены на каждом углу.

Несколько километров лесной дороги по узкому шоссе, помпезно украшенному двуглавыми российскими орлами, тысячи глотков пьянящего свежего лесного воздуха, напоенного ароматами тысячелетнего леса, максимум 15 минут приятного общения с нашими и польскими пограничниками в пункте упрощенного пропуска «Переров – Беловежа» – и вот вы уже в Евросоюзе. Кстати, именно на этом переходе вы поймете, что забор между нами и Евросоюзом, конечно, есть, но он уже не железный. Он сделан из другого материала, менее прочного – как рога у зуброкоровы, которую вывели селекционеры в Беловеже.

Беловежа – крохотный польский городок, ставший настоящим магнитом для туристов. Строго говоря, по административному делению, Беловежа – это деревня, расположенная в Подляском воеводстве в Хайнувском повяте, на реке Наревке. Но, несмотря на небольшие размеры, Беловежа является центром Беловежской гмины, а также Беловежского национального парка.

Первый шок – это, пожалуй, цены в «склепах» – они на все раза в два ниже, чем на белорусской части. Второй – целая улица колоритных агроусадеб и маленьких гостиничек. Туристическая инфраструктура в Польше повсеместно на высоте, но особенно поражаешься контрасту именно на приграничных территориях. Казалось бы, два шага от белорусской границы, и пожалуйста – туристический бизнес цветет!

Снять в Беловеже какой-нибудь Domek pod zubrami – не проблема, бронировать заранее на букинге не советуем. Потому что гораздо интереснее просто топать с велосипедом в обнимку по улице и выбирать себе жилье по ходу. Можно рассмотреть интерьеры и экстерьеры в деталях, пообщаться с хозяином или хозяйкой, прицениться – от 7–10 евро за ночлег на человека. Питание, разумеется, тоже не проблема. Польская кухня в обычном ресторанчике в этом маленьком городке завораживает. Смалец и наливочки для старта, потом – фляки, голенка, дичь – побалуете себя на славу! Крафтовое пиво стоит – около двух долларов за поллитра.

А можно разместиться в замечательном четырехвездочном отеле «Зубровка». Четыре «звезды», кстати, здесь настоящие. Сервис отменный, шикарный ресторан, spa-центр, ночной клуб – все, чтобы заставить вас широко открыть глаза: почему в нашей части пущи ничего подобного нет?

Что же посмотреть в Беловеже, на польской части Беловежской пущи?

Экскурсионных возможностей и активных развлечений здесь вполне предостаточно, чтобы занять себя на протяжении всего уик-энда, да еще и уезжать не захочется. Особое удовольствие – просто поездить на велике или прогуляться пешком по отличным дорогам Беловежи, Хайнувки и окрестностей.

Для начала можно посетить прекрасный Музей природы. Здесь все интерактивно, есть ощущение того, что попадаешь в настоящую пущу, звери ревут, листва колышется, и временами кажется, что дышишь вкусным пущанским воздухом. Стоимость посещения – 20 злотых, это немало, но в стоимость входит экскурсовод. В финале вам предложат подняться на смотровую площадку и окинуть взором простирающиеся до горизонта внушительные лесные массивы.

Также рекомендуем побывать в Музее народной архитектуры под открытым небом (польский частный скансен, который объединяет 9 типичных подляшских построек и мельницу) и погулять по дворцовому парку с прудами.

С точки зрения архитектуры интерес в Беловеже представляют костел Святой Терезы и церковь Святого Николая Чудотворца.

За небольшую плату вы сможете совершить прогулку по «Императорской узкоколейке». Можно даже заказать дрезину для индивидуальной группы и прокатиться с ветерком.

Но главная туристическая приманка здешних мест – конечно же, сама пуща. Кстати, входить в деревянные ворота с надписью Park Narodowy позволяется только в сопровождении гида, которых в парке целая сотня.

Сейчас поляки, несмотря на разгорающийся скандал и протесты Евросоюза, что-то там начинают вырубать и чистить в своей части Беловежской пущи (кстати, их часть гораздо меньше нашей!). А, помнится, еще несколько лет назад местный туризм гордился именно тем фактом, что польская часть реликтового леса осталась в первозданном виде, что польский лес выглядит точно так, как четыре тысячи лет назад, и вмешиваться в природные процессы нельзя под страхом проклятия предков.

Особым магнитом здесь всегда была простая прогулка по дикой лесной тропе, сравнимая с прогулкой по джунглям Африки или Южной Америки. Но есть и специальная природно-историческая тропа «Путь королевских дубов», на которой исполинские деревья носят имена знаковых фигур белорусско-польско-литовской истории. В любом случае то, что вы увидите на польской части Беловежской пущи, вызовет у вас настоящее восхищение: мертвые четырехсотлетние вязы и дубы, двухсотлетняя черная ольха, достигающая в диаметре метра, таинственный сумрак, пение птиц, таинственные звуки, которые рождает сама пуща. А в специальных вольерах можно посмотреть на зубров, волков, ланей, серн, оленей, лосей, рысей, кабанчиков. Конечно, вся эта живность доставит особую радость детям.

Увидите вы там и гибридное животное под названием зуброкорова. Пока в Беларуси рассуждали, возможно ли получение гибридного животного путем скрещивания зубра и коровы, в Польши взяли и добились результата. Кстати, результат получился довольно странным: животное по экстерьеру похоже на домашний скот, при этом очень лохматое, и рога, говорят, вышли не очень прочные. Зуброкорова не мычит, а хоркает, и в целом почему-то вызывает жалость. Как порой наш белорусский сервис. Но, к счастью, нам есть на кого равняться – Беловежа с ее прекрасной туристической инфраструктурой совсем близко!

В Друскининкай на автомобиле

Здесь, пожалуй, порекомендуем забронировать жилье заранее. Выбор огромен – от дешевеньких (но очень добротных) апартов до таких классных отелей, как «Гранд спа Летува» и «Спа Вильнюс Друскининкай».

TripAdvisor дает следующий топик друскининкайских достопримечательностей: аквапарк, светомузыкальный фонтан, парк Грутас, «Сноу арена», парк скульптур Чеснулиса, костел Пресвятой Девы Марии Шкаплерной, Дом-музей Чюрлениса, канатная дорога, ну и, конечно, различные виды активных развлечений.

С активных развлечений на открытом воздухе все, как правило, и начинают знакомство с этим курортом.

Кстати, даже если вы приехали на выходные просто насладиться европейским комфортом, погулять на свежем воздухе, вкусно и недорого поесть цеппелинов и попить пивка в знаменитом «Дварасе», не упустите возможность попробовать лечебной водички и взять несколько процедур в одном из многочисленных местных санаториев.

Огромное удовольствие – совершать велосипедные прогулки на курорте. Еще в советские времена тут были проложены велосипедные дорожки, а в последние годы, как и во всей Европе, в Друскининкае наблюдается настоящий велобум. Прокат велосипедов здесь на каждом шагу, цена аренды – 2 евро за час, 10 евро – за день.

Рекомендуем несколько веломаршрутов, с отличным покрытием, прекрасно промаркированных и сулящих уйму приятных впечатлений по пути. Так, велосипедный маршрут «Тропа Жильвинаса» (протяженностью 6, 8 или 12 км) поведет вас через парк к «Горбатому мостику» и далее к парку советских скульптур Грутас; назад можете вернуться, минуя санаторий «Эгле» и красивый лес.

Есть маршрут под названием «Звездная орбита» (9, 12 или 24 км). Большая часть дороги проходит через лес, ориентироваться помогают деревянные указатели.

В самом центре курорта находится аквапарк. Здание построено еще в советское время, но реконструировано и теперь удивляет необычной архитектурой. Стоимость взрослого билета за три часа удовольствий – 17 евро. Вся зона аквапарка разделена на две части: одна для всех, вторая – только для взрослых. Можно плавать в бассейнах, кататься на горках или воспользоваться одной из 20 бань. Для желающих есть специальные программы с медом, солью, вениками и масками для лица. Можно попить минеральной водички и расслабиться в джакузи. Имеется в комплексе и настоящий пляж с морским песком, каждую пятницу по вечерам проходят программы для нудистов, а на крыше комплекса можно загорать.

Еще один необычный туристский магнит в Друскининкае – Snow Arena – горнолыжный комплекс, рассчитанный на 1000 посетителей и занимающий площадь в 8 га. В комплексе три трассы, есть сноуборд-парк и горнолыжная школа. Цена взрослого билета – от 15 евро за два часа. Для желающих выпить, не снимая лыжи, работает ледяной бар. Те, кто не катаются, могут просто подняться в ресторан арены, откуда можно наблюдать за лыжниками или фотографировать красивые местные панорамы.

Кроме аквапарка и лыжной арены, есть в Друскининкае и развлечения калибром поменьше. Так, вы без труда найдете боулинг и бильярд, открытые и закрытые теннисные корты, площадки для футбола и волейбола. Ну и, конечно, все отдыхающие время от времени прогуливаются вдоль набережной, а также вокруг озера Друсконис. Красота и ухоженность места просто потрясают!

Парк скульптур (или – усадьба) Антанаса Чеснулиса. Чтобы попасть в этот парк, вам понадобится проехать 3 км от Друскининкая в сторону поселка Латежерис (Latežeris), далее вы увидите указатель Drožinių ekspozicja, который и приведет вас в это удивительное место. На входе в усадьбу Антанаса Чеснулиса вас встретит властелин колодца, далее вы увидите ветряную мельницу с деревянными фигурками и стену с нишами, в которых находятся фигурки Христа.

Канатная дорога. По ней стоит проехаться, если хотите увидеть Друскининкай с высоты птичьего полета. Канатка протянута через Неман, соединяет два главных городских объекта – «Сноу арену» и аквапарк. Закрытые кабины вмещают 10 человек и поднимаются на высоту до 50 метров.

Грутас парк. Один из самых известных литовских музеев. Кстати, на Западе это место известно под названием Leninland или Stalinworld. Музей имитирует стиль лагерей советского периода. Из громкоговорителей льются песни советских времен, ограда из колючей проволоки и сторожевые вышки отсылают к временам ГУЛАГа. Здесь вы сможете увидеть около 100 собранных со всей Литвы памятников, бюстов, скульптур, барельефов деятелей советского периода. А также почувствовать, как именно Литва распрощалась с тоталитарным режимом. Грутас парк принадлежит литовскому бизнесмену Вилюмасу Малинаускасу, который, кроме музея атрибутов советской эпохи, организовал здесь ягодный, грибной и улитковый бизнес. Переработка продуктов организована прямо на территории парка.

Некоторые при слове «Друскининкай» произносят: гуд бай, совок! И это верно! Стоит вам только попасть в этот небольшой литовский городок, как вы почувствуете умиротворение и покой. Воздух буквально напоен сладостью ухоженной природы, комфортных человеческих отношений и богатыми возможностями для лечения, релакса и просто удовольствий.

К сожалению, ничего подобного ни в одном из белорусских курортных городков мы ощутить не можем. Хотя и природа у нас не хуже, чем в Польше или Литве, и, главное, люди у нас хорошие, и мест замечательных много. И мы – все те же европейцы. Все понимаем, так же шутим, как литовцы и поляки, добрые, аккуратные, поможем, если нам это выгодно или нас просто очень попросить. Но вот совок… Он еще у нас жив. Зато соседи от него избавились, поэтому, к счастью, нам есть куда поехать, чтобы разбавить ту самую пресловутую ментальную грусть.