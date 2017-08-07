Сербские шкатулки Рогозина 1 Павел Алехин, hvylya.net

7.08.2017, 14:11

Как работает «пятая колонна» Кремля на Балканах.

В марте этого года, Вице-президент по глобальному анализу американской аналитической компании «Stratfor», которую иногда называют «частной американской разведкой», Рева Гужон в интервью для «Апострофа» обозначил, какие европейские страны могут стать следующей жертвой России, среди которых были и Балканы: «Если Россия хочет сдвинуться с мертвой точки в вопросе санкций, Украины, всех этих больших вопросов, она нуждается в новых театрах военных действий, чтобы привлечь внимание Запада. Поэтому я думаю, что Балканы — очень логичное место для России, чтобы вновь разжечь напряжение, когда европейцы меньше всего могут себе это позволить».

Сейчас мы попытаемся четче обозначить те ключевые проблемы и неурядицы в балканском регионе, которыми попытается воспользоваться хозяин Кремля для дестабилизации политической ситуации на полуострове может даже и к концу этого или началу следующего года, а также те радикальные силы, которые могут оказать ему в этом содействие.

Сербские шкатулки Рогозина

Мы уже неоднократно обсуждали тактику, которую избрал хозяин Кремля и его ближайшее окружение для дестабилизации ситуации в Европе. В Москве достаточно давно придумали, как мы ее обозначаем, концепцию «управляемого хаоса»: когда беспрестанно генерируются все новые и новые кризисы, а общество не успевает разобраться (из-за массивности атак) в их первопричине. Внимание параллельно отвлекается другими событиями, а ситуация при этом усугубляется.

Сейчас, когда подорвать политические основы в Западной и в Центральной Европе не удалось, русские в любой момент могут поджечь настоящую «пороховую бочку» — Балканы.

Итак, еще в январе 2016 года вице-премьер России Дмитрий Рогозин встречался в сербской столице, Белграде, с лидером «Сербской радикальной партии» Воиславом Шешелем, который обвиняется Гаагским трибуналом в совершении в 1991-1993 годах военных преступлений на территории бывшей Югославии.

Сам Шешель – довольно интересный персонаж. Во время войн в Югославии начала 90-х Шешель активно участвовал в организации и руководстве добровольческими отрядами сербов. В 1991—1993 годах Шешель принимал активное участие в боевых действиях в Хорватии и Боснии как организатор вооруженных отрядов сербских добровольцев («Шешелевичи», «четники», «Белые орлы»). Эти отряды вместе с сербской армией пытались занять населенные сербами территории. По задумке Шешеля, «Великая Сербия» должна была включать Сербию вместе с провинциями Косово и Воеводина, Боснию и Герцоговину, Македонию, Черногорию, а также часть Хорватии. Помогали ему в этом и «русские добровольцы», такие как, например, небезызвестный Игорь Гиркин.

В последующем соратники Шешеля непосредственно участвовали в событиях в Крыму и Донбассе. Однако о них поговорим чуть позже.

Так вот, тот самый Рогозин во время встречи с Шешелем заявил: «У нас с ним старые добрые отношения еще с начала 90-х годов, поэтому встреча с ним прошла в неформальной обстановке, это была частная встреча, она никак не касается официальной программы моего пребывания в Белграде», — сообщил он изданию «РИА Новости».

Во время этой встречи вице-премьер РФ подарил Шешелю несколько шкатулок с изображениями аннексированного российскими войсками Крыма, заметив, что желает и сам в скором времени получить в подарок от лидера сербских радикалов какой-нибудь предмет, символизирующий возвращение Косова в состав Сербии.

Тогда многие эксперты считали, что подобными действиями Рогозин открывает новой фронт «гибридной войны» в Европе – балканский. Конечная цель: не допустить продвижение стран региона в ЕС и НАТО. Для этого Кремль уже давно обзавелся друзьями-радикалами, например, все в той же Сербии.

Есть такая «Сербская радикальная партия» (СРП), основанная в 1991 уже упомянутым Воиславом Шешелем в Белграде в результате слияния двух националистических организаций — Народной радикальной партии и Национального движения четников.

Эта политсила ныне представлена в сербском национальном парламенте (22 места). Ее главная специфика в том, что активистами своими она считает отнюдь не обычных сербских обывателей, а обкатанных в жаре войны боевиков (четников).

Так, в марте 2014 года, когда началась оккупация Крыма, на полуостров по «приглашению» русских казаков приехали вооруженные отряды сербских четников, чтобы, как они сами тогда заявляли, защитить российских граждан от «украинских фашистов». Эти люди совместно с российскими военными причастны к аннексии Крымского полуострова.

Затем эти же четники, как подразделение «имени Йована Шевича» под командованием Братислава Живковича, поехали убивать украинцев уже на Донбасс, где к ним присоединились и другие отряды сербских радикалов, которые прибывали в Донецк через Москву.

Организацией подобных «походов» — сначала в Крым, а затем и на Донбасс – под предводительством российских спецслужб занимался Деян Мирович – председатель Сербской радикальной партии (на тот момент Шешель находился еще в Гааге).

В июне 2014 года Мирович, находясь в Донецке, лично встречался с Андреем Пургиным – сооснователем бандформирования «ДНР». Во время общей встречи они договорились координировать свою деятельность через московские спецслужбы. СРП также обещала поставлять на Донбасс новых боевиков, но при условии, что Москва за это щедро заплатит.

Сразу после создания так называемых «ДНР» и «ЛНР» Мирович вступил в альянс с еще одним радикалом – председателем организации «Сербский обид» Младеном Обрадовичем. К слову, до 2012 года эта структура носила название «Образ», но это откровенно фашистское движение было запрещено Конституционным судом Сербии. Именно поэтому обертку решили заменить, но наполнение-то осталось.

До 2012 года СРП совместно с «Образом» и с представителями еще одного народного движения «Наши» создали на территории Сербии неформальную группу, в которую вошли политические, общественные деятели, журналисты и эксперты пророссийского толка. Финансировалось это объединение российскими спецслужбами.

Все эти «лидеры мнений» должны были создать в информационном пространстве Сербской республики позитивный образ «ДНР», а также дискредитировать украинские власти.

Кстати, «Наши» изначально продвигали в сербском обществе концепцию евро-азиатской интеграции, создателем которой является российский фашист Александр Дугин.

Это утверждение подтверждают слова ответственного за международную деятельность «Наши» Векослава Церовины: «Наша политика – это участие Сербии в развитии евразийской интеграции, деятельность в формате «Анти-НАТО» и противодействие расширению Евросоюза. Наша политическая философия основана на учениях сербских мыслителей, правителей и наших православных святых, которые всегда видели сербский народ как нацию и государство, тесно связанную с Россией».

Таким образом, в июле 2014 года Мирович и Обрадович смогли добиться создания представительства «ДНР» в Сербии, которое возглавил еще один боевик – Драгослав Бокан (в 90-е годы во время боевых действия на территории бывшей Югославии командовал отрядом с громким названием — «Белые орлы»).

Вернувшись из Гааги, Шешель возглавил всю эту схему, придуманную российскими спецслужбами.

В то же время существует еще целый ряд политических сил внутри Сербии, которые также поддерживаются Кремлем. Одна из них – политсила «Двери». Не так давно эта структура подписала соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия».

Лидер сербских правых Бошко Обрадович вместе со своими однопартийцами (стоит сказать, что «Двери» входят в состав национального парламента Сербии), несмотря на протест украинского и сербского МИДа, в октябре 2015 года посещал аннексированный Крым.

«Президент движения «Двери» также подчеркнул, что участники делегации не согласны с позицией властей Республики Сербия, поскольку «такое положение дел является неуважением к территориальной целостности Российской Федерации», – отмечается в сообщении пресс-службы партии.

Сейчас «Двери» функционируют не только на территории Сербии, но и в Черногории и в Республике Сербской (земли Боснии и Герцеговины). Так сказать, создают пока создают идеологические плацдармы.

Еще одна политическая структура, которую финансируют русские, — «Заветники». Она также функционирует на территории Черногории и Республики Сербской. Недавно делегацию «Заветников» принимал в Москве заместитель председателя Государственной думы, член руководства «Единой России» Сергей Железняк. Летом 2016 года они участвовали в Форуме молодых лидеров во Владимирской области.

А во время визита Владимира Путина в Белград в 2014 году «Заветники» вышли на улицы сербской столицы с российскими флагами и знаменами «Новороссии», призывая президента РФ спасти Сербию от «оккупации НАТО».

Российские власти не очень-то и скрывают свои связи с радикалами. Так, в декабре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров был замечен в компании Неманьи Ристича, которого власти Черногории обвиняют в попытке организации государственного переворота. Сам Ристич, кстати, на своей странице в «Фейсбук» позиционирует себя как полковник ФСБ и бывший агент сербской госбезопасности. Сейчас же этот человек пытается открыть небольшой «бизнес» в России.

Последнее македонское предупреждение

Кремль попытается удержать на своей орбите не только лишь Сербию, но и Македонию, которая тоже уходит в сторону Запада.

Политический кризис в этой стране продолжается предельно давно – с начала 2014 года – когда явно пророссийский премьер Никола Груевский и его политсила потеряли большинство в парламенте. Это большинство заполучила новая коалиция, состоящая из социал-демократов во главе с нынешним премьером Зораном Заевым и партии этнических албанцев. Место спикера парламента, соответственно, досталось албанцу Талату Джафери.

В отличие от Груевского, который был изначально близок к России и требовал от европейцев поддержать строительство Турецкого потока, новоизбранный премьер выступил за вступление Македонии в ЕС и в НАТО. Понятно, что он не удобен Кремлю, и очевидно, что Москва сделает все возможное, чтобы убрать его.

Так, еще в апреле этого года, когда бывшие правители Македонии осознали, что они проиграли и оказались в меньшинстве, Груевский и его последователи организовали нападение на национальный парламент. Делалось все возможное, чтобы на ранних стадиях заблокировать процесс избрания Заева премьером. Груевский пытался надавить на своего однопартийца, президента Македонии Георге Иванова, чтобы тот отказался предоставлять власть оппозиционерам. Забегая наперед, скажем, что Иванов, несмотря на давление со стороны Путина, все же согласился посадить Заева в премьерское кресло.

Сейчас Кремль, получив тактическое поражение, ныне пытается разыграть албанскую карту внутри Македонии.

Так, российские и им подконтрольные сербские СМИ рассказывают македонским гражданам о плане Запада по ликвидации Македонии и создании «Великой Албании», которая должна состоять из заселенных албанцами территорий Сербии, Македонии и Албании. И в этом США и ЕС, как заявляют российские пропагандисты, помогает новая македонская власть.

Кроме того, деструктивная активность Москвы очень хорошо показана в материалах македонской контрразведки, отчет которой попал в открытый доступ в июне этого года. Анонимный источник из правительства Македонии передал журналистам международного консорциума «Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCRP) десятки секретных документов. Они составлены на основе прослушивания телефонных переговоров, наружного наблюдения и рассказов различных источников.

В отчете на имя руководителя Службы безопасности и контрразведки Македонии Владимира Атанасовски сообщается, что в течение последних девяти лет страна находится «под воздействием сильнейшей и разрушительной пропаганды, а также деятельности разведывательных служб, которая осуществляется через посольство РФ».

В частности, почетные консульства РФ в македонских городах Битола и Охрид действуют как разведывательные базы. В отчетах указано, что Кремль желает не только влиять на политический уклад в стране, но и захватить ее энергетические ресурсы. Основная затея, в общем, сделать Македонию абсолютно зависимой.

Над реализацией этой стратегии в Македонии работают три офицера Службы внешней разведки РФ. Ими, в свою очередь, руководит штаб, расположенный в столице Сербии Белграде. Совместно с ними подрывную деятельность осуществляют четыре сотрудника Главного разведывательного управления РФ со штабом в столице Болгарии — Софии. Их деятельность координирует посольство России в Скопье — столице Македонии.

К операции в качестве агентов спецслужб также привлечены корреспонденты российского государственного информационного агентства ТАСС и представители «Россотрудничества» — российского агентства по международному гуманитарному сотрудничеству. Кстати, ФБР продолжает изучать деятельность этого «агентства» в разрезе его возможности вербовать, в том числе, и американских граждан.

На протяжении многих лет российские агенты занимались вербовкой бывших и действующих сотрудников македонской армии и полиции, чтобы «создать критическую массу людей с военной подготовкой и в нужный политический момент использовать их в российских интересах», — указывается в отчетах.

Представители Кремля применяют методы «мягкой силы»: например, предлагают деньги македонским СМИ, особенно поддерживающим албанское меньшинство, чтобы продвигать российскую информационную политику в стране. В свою очередь российское посольство занимается подрывающей «культурной дипломатией». Российское дипломатическое ведомство в Македонии за последнее время инициировало создание около 30 так называемых обществ македонско-российской дружбы. Также оно спонсирует строительство православных церквей по всей стране.

«Россия продвигает идею панславянской идентичности и единой православной веры», — говорится в документах.

Любопытно, что в одном из отчетов контрразведки пересказывается разговор от 7 апреля 2017 года между российским послом в Македонии Олегом Щербаком и сотрудником МИДа этой страны. Щербак не скрывает, что целью Москвы является «создание полосы нейтральных стран на Балканах» — Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии и Сербии.

Удар по «мягкому подбрюшью Европы»

Что ж, раз уж российский посол упомянул о Черногории и о Боснии и Герцеговине, то поговорим и об этих странах, а вернее, о желании Кремля дестабилизировать их.

Давайте вспомним, как 16 октября 2016 года группа экстремистов пыталась устроить государственный переворот в Черногории посредством покушения на премьер-министра этого государства Мило Джукановича.

И снова-таки атака на парламент и покушение на премьера Джукановича, согласно замыслу кремлевских спецслужб, должны были погрузить Черногорию в хаос накануне вступления в Североатлантический альянс. Не забывайте главную концепцию Москвы – «управляемый хаос».

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич объявил, что за попыткой переворота в стране стоят российские спецслужбы. По словам представителя черногорских властей, в подготовке убийства премьер-министра участвовал Эдуард Шишмаков, бывший заместитель военного атташе российского посольства в Польше.

По версии следствия, Шишмаков и еще один подозреваемый Владимир Попов передали 200 тысяч евро сербскому националисту Александру Синджеличу, который воевал в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов, чтобы тот нашел людей для осуществления переворота. В частности, его попросили найти снайпера, который бы застрелил премьер-министра Черногории.

Еще одним заговорщикам, согласно выводам следователя, является все тот же радикал из Сербии Неманья Ристич, который, как вы помните, через два месяца после случившегося в Черногории фотографировался с российским министром Лавровым в Сербии.

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович в комментарии британскому изданию «The Telegraph» сообщил, что «нет каких-либо сомнений, что переворот был профинансирован и организован российской разведкой в сотрудничестве с местными радикалами».

Арестованные и задержанные заговорщики являлись членами радикальных националистических групп Сербии, многие – с опытом ведения боевых действий на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

При этом стоит отметить, что немаловажную роль в предотвращении переворота сыграла СБУ. По словам политолога Тараса Березовца, СБУ следила за сербами, которые воевали на стороне боевиков «ДНР» и вовремя передали важные сведения западным коллегам.

И спешим напомнить, что сразу после попытки переворота в Черногории в сербскую столицу с экстренным визитом прибыл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Хоть официальные причины визита были иные — подготовка российско-сербского меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности – всем было очевидно, что русские договариваются с сербскими властями о депортации российских разведчиков, участвовавших в перевороте, в Россию.

В то же время прошлогодняя неудавшаяся попытка Кремля осуществить переворот в Черногории станет, видимо, далеко не последней на Балканском полуострове.

Такое мнение в январе 2017 года озвучили многие эксперты в связи с высказываниями высшего руководства одной из частей Боснии и Герцеговины – Республики Сербской. В частности, ее глава Милорад Додик заявил о том, что боснийским сербам лучше создать единое государство с Сербией и сербскими муниципалитетами на севере Косово, к которому впоследствии должна присоединиться и Черногория.

В одном из интервью он заявил: «Босния как государство не имеет перспективы, и что входящим в него образованиям — Республике Сербской и мусульманско-хорватской федерации — лучше полюбовно разойтись».

При этом президент соседней Хорватии Колинда Грабар-Китарович сказала, что подобного рода высказывания являются следствием вовлечения Кремля в «гибридную войну» в Боснии.

И в этом хорватский президент права: ведь Додик в этом случае является лишь ретранслятором слов идеолога «русского мира» Александра Дугина. Вот, сравните слова Додика с тем, что говорил Дугин: «Великая Сербия уже сейчас должна из лозунга превращаться в проект, идеологию, теорию… Сербская имперская весна – это дело не только наших братьев сербов, но и нас, россиян», – заявил 12 января 2017 года в программе «Директива Дугина» ее автор.

Кстати, следует сказать, что ни власти Боснии и Герцеговины, ни политическая элита Сербии не поддерживают намерения Милорада Додика. Но вот российские марионетки из сербской партии «Двери», о которой мы уже говорили, с главой Республики Сербской уж точно согласны.

Вот что, например, говорит представитель этой политсилы в национальном парламенте Сербии Зоран Радойичич, «БиГ (Босния и Герцеговина) — это крайне нестабильное государственное образование, которое было создано искусственно, без учета интересов всех народов, его населяющих».

На самом-то деле действия Милорада Додика отнюдь не случайны, да и сам Додик фигура предельно понятная – прокремлевская. Недавно в интервью российскому изданию «Известия» глава Республики Сербской заявил, что «если бы не антиконституционный переворот на майдане, то многих событий не произошло бы. Крым перешел к России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать. Крымский вопрос решен».

К слову, именно из-за тако й позиции Додика, Босния и Герцеговина не смогла ввести санкции против России в связи с аннексией Крыма и оккупацией части территории Донбасса.

Сейчас же Додик и его спонсоры пытаются в нарушение Дейтонских соглашений провести референдум об отделении Республики Сербской от БиГ. За это против него и были введены штрафные меры со стороны США.В то же время Москва намеревается разыграть еще один взрывоопасный сценарий. Сейчас российские СМИ активно внедряют в информационное пространство жителей Республики Сербской идею об исламистах, которые наводняют улицы Боснии и Герцеговины. Те, мол, на фоне поражений в Сирии, ну конечно же от ВКС РФ и армии Башара Асада, начали возвращаться на территорию объединенного европейского государства.

Ныне проходит активная информационная кампания, инспирированная Кремлем, по созданию внутреннего этнического и религиозного конфликтов между боснийцами, исповедующим ислам, и православными сербами.

В Кремле, видимо, успели разработать не только лишь агитационную продукцию, но и военный план. Иначе как объяснить желание Милорада Додика провести переговоры с Россией об открытии гуманитарной базы на территории Республики. Согласно его слов, российская гуманитарная база на территории Республики Сербской будет нести гуманитарную миссию и помогать ликвидировать последствия стихийных бедствий.

Наверное, не нужно объяснять, какой смысл российское руководство вкладывает в словосочетание «гуманитарная помощь». Все это означает лишь одно, что с учетом последних очень неблагоприятных тенденций для Кремля вероятность появления новой точки нестабильности на балканском полуострове с дня на день становится все выше.

Если Путин выберет путь наименьшего сопротивления, то Балканы станут для него, по-видимому, наилучшим вариантом. Ряд мест он мог бы превратить в реальные очаги напряженности и непосредственно с проекцией на Европу.

Ныне остается неясным лишь одно, где будет нанесен первый удар со стороны России или будет многогранное действие, и смогут ли западные лидеры на него своевременно ответить и сработать на упреждение, как это было в Черногории. Благо Кремль действует шаблонно, топорно и неуклюже, именно поэтому предугадать его действия не составит труда. Главное – не подчинить хаос, а обезвредить его создателя.

Павел Алехин, hvylya.net