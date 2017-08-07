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Ученые опровергли главную причину происхождения человека

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  • 7.08.2017, 14:22

Эволюционная теория подверглась серьезной корректировке.

Ученые Университета Джорджа Вашингтона в США пришли к выводу, что изменение климата не было движущей силой эволюции человека, как считают многие специалисты.

Возникновение древних людей согласно их мнению могло произойти случайно. Статья ученых опубликована в журнале Paleobiology. Кратко о ней сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org (перевод – lenta.ru).

Род Homo, к которому принадлежит современный человек, возник 2,5-2,8 миллиона лет назад, когда произошла вспышка видообразования. Считается, что это стало возможным благодаря глобальному изменению климата. При этом исчезали одни места обитания и появлялись другие, что провоцировало возникновение новых видов. Однако американские ученые смоделировали эволюционное развитие жизни на Земле без влияния внешних факторов.

Оказалось, что в процессе эволюции вспышки видообразования могут происходить случайно. При этом по масштабам они сравнимы с той, что привела к появлению человека. По мнению исследователей, это указывает на то, что род Homo мог возникнуть без участия климатических изменений.

Ученые полагают, что будущие исследования должны помочь определить точные причины возникновения определенных человеческих черт, например большого мозга.


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