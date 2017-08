Яков Гутман: В 21-м веке кладбища уничтожали только боевики ИГИЛ и власти Беларуси 8 7.08.2017, 14:46

Защищающие еврейское наследие белорусы совершают такой же подвиг, как и праведники народов мира во время войны.

Политиков и граждан Беларуси призвали присоединиться к защите еврейских кладбищ в городах и местечках.

Гомель посетил президент «Всемирного объединения белорусских евреев» Яков Гутман. Деятель еврейского движения Яков Гутман родился Казахстане, но в трехмесячном возрасте вместе с родителями приехал в Мозырь. Организация «Всемирное объединение белорусских евреев» занимается вопросами охраны наследия еврейского народа.

Глава влиятельной американской организации решил разобраться в конфликте вокруг еврейского кладбища в Гомеле, на месте которого начинается строительство жилищного комплекса «Парус». Об этом он заявил «Радыё Рацыя».

- Чем занимается организация «Всемирное объединение белорусских евреев»?

- Наших людей (белорусских евреев в эмиграции) интересует все, что связано с Беларусью. Надо отметить, что членами организации являются мигранты нескольких поколений, в том числе потомки тех, кто несколько поколений назад попал в США. Но в первую очередь людей интересует состояние кладбища: не трогают ли останки?

Естественно, что мы обеспокоены сохранением еврейского исторического наследия в Беларуси. Речь идет о кладбищах, памятниках архитектуры, синагогах и так далее.

Я постоянно сталкиваюсь с людьми, чьи деды (и прадеды) уехали из Беларуси. И они прекрасно знают, что их предки, например, из Чашников, я уже не говорю про Минск, Витебск...

Кстати, на волне этой заинтересованности Беларусью создана соответствующая правительственная Комиссия (US Commission for the Preservation of America's Heritage Abroad (Комиссия США по сохранению американского наследия за рубежом).

В сентябре прошлого года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и председатель Комиссии подписали соглашение о сотрудничестве в деле сохранения исторического наследия в Беларуси. Таким образом, с точки зрения американского правительства то же кладбище в Мозыре, где похоронены мои деды и отцы, входит в американское наследие в Беларуси.

- Как выполняет свои международные обязательства в сфере сохранения памяти о евреях белорусское государство?

- То соглашение, о котором мы говорили выше, - серьезное. Но выполнение его оставляет желать лучшего. Причина, из-за которой я приехал в Гомель, свидетельствует о том, что явно не впервые Беларусь нарушает взятые на себя обязательства по международным соглашениям.

Если говорить о конкретных фактах, за последние 20 лет уничтожена синагога на улице Димитрова в Минске, уничтожены последние следы так называемой Холодной синагоги на Немиге, которая была возведена в 1570 году.

Кроме этого, разрушенная синагога в Любани, причем в 1996 году на здании этой синагоги была установлена вывеска в память одного из наиболее авторитетных раввинов ХХ века Моше Файнштейна.

Это мы говорили о синагогах. А что касается кладбищ, то в Гродно на месте кладбища еврейской общины в 2008 году построили стадион.

В Мозыре в 2003 году на территории кладбища вдруг начали строительство коттеджа, при этом раскопали много человеческих останков. Строительство тогда прекратили.

Начиная с 2003 года, я требую, чтобы сделали все согласно требованиям белорусского законодательства, то есть обозначили территорию кладбища. Однако они, вместо обозначения территории кладбища, выделили под застройку зону для возведения 10-этажного дома. В том же 2003 году возле другого еврейского кладбище вообще проложили газопровод.

- Что думаете по поводу гомельского конфликта вокруг еврейского кладбища?

- Мне как-то позвонил кто-то из гомельчан и сообщил, что есть такая информация о планах строительства домов в районе улиц Сожской и Вoлoтoвской. На старинных планах города в этом месте обозначено кладбище. И эта ситуация как раз случилось после мозырских дел.

Причем, подлость какая, они начали копать в Мозыре на 2-ой день Хануки. Они не знают, что такое Ханука. Но Бог ясно показывает сущность этих людей. И вообще, в XXI веке кладбища уничтожали только боевики исламского государства и власти Беларуси.

Я призываю неравнодушных граждан, политические и общественные движения, присоединиться к защите еврейских кладбищ в белорусских городах и местечках.

Вы поймите, это старо как мир: сначала они пришли за нами, а потом придут ко всем остальным. Будут строить и на католических, и на православных кладбищах.

Отдельно хочу отметить момент преследования белорусских защитников еврейского кладбища.

Еще недавно Сергея Ляпина пытались судить якобы за нанесение ущерба деловой репутации застройщику и государственной газете. В данный момент дело против Сергея Ляпина не окончено, ожидается следующее судебное заседание.

Такие люди, как Сергей Ляпин и Евгений Маликов, делают то, что делали праведники мира во время Второй мировой войны. Праведники военного времени спасали евреев, рискуя своими жизнями, жизнями своих детей. Сергей и Евгений защищают тех, кто никогда не сможет поблагодарить их. Они также рискуют своим трудом, риском попасть под судебное преследование со всеми материальными и моральными последствиями.

Мы рассматриваем возможности судебного разбирательства с властями Гомельской области, которые дали разрешение на строительство жилищных домов на еврейском кладбище в Гомеле и Мозыре.