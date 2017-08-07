Путаники 2 Игорь Сутягин, «Радио Свобода»

7.08.2017, 15:09

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Игорь Сутягин

Если в Кремле не могут совладать с базовой арифметикой, то как же они будут бряцать баллистическими ракетами?

МИД России выдал на-гора пакет санкций в ответ на лишение России "шпионских дач" в США. Речь о кремлевском ответе на высылку из США в декабре 2016 года 35 сотрудников российской дипломатической миссии. Обидевшись на Конгресс, который так и не дал президенту Трампу задружиться с президентом Путиным, в Москве решили, похоже, воспользоваться опытом Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. Горбачев в 1986 году в ответ на высылку из США таких же, как и сейчас, дипломатов-разведчиков, запретил советским гражданам работать по найму в американском посольстве (сначала СССР выслал 30 человек, США ответили высылкой 80, тогда Горбачев ка-ак рубанул: 260 уборщиц, посудомойщиков, шоферов перестали обслуживать нужды американского дипломатического представительства). Американские дипломаты перешли на четырехдневную рабочую неделю, потому что на пятый они по очереди самостоятельно мыли полы и посуду (все, кроме одного лишь посла!). При этом все трудившиеся в посольстве США под прикрытием поварских должностей офицеры госбезопасности работу потеряли – но оно, наверное, того стоило, хвост ведь американцам накрутили!

В этот раз велено уравнять численность дипломатического персонала США в России с численностью российского дипперсонала в США, а это, как было объявлено, 455 человек. Во всех американских диппредставительствах в России (посольстве в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке) работают в общей сложности 1279 человек. Из них 934 человек – российские граждане на технических и вспомогательных должностях, 345 человек – собственно американские дипломаты. Послушные воле Кремля, мидовцы распорядились (это вообще-то мидовское решение, а не правительственное) сократить 755 человек – то есть остаться должны все американские дипломатические работники плюс 179 технических работников с российскими паспортами. Политическая эта арифметика порождает два наблюдения и один вопрос.

Во-первых, вполне очевидно, что МИД ни в коей мере не имеет ни права, ни возможности вмешиваться в дела других работающих на внешнем направлении ведомств – контрразведки (ФСБ) и разведки (СВР). Поэтому людей, пристроенных – исходя из государственных интересов России! – на работу в американские представительства по линии этих двух контор, МИД понятным образом не имеет права своим решением выгонять. Это означает, что российский президент, скорее всего, просто публично разгласил данные о численности поваров-разведчиков в логове врага. ФБР наверняка благодарно – не каждый день получаешь подтверждение своих подозрений из уст лидера иностранного государства.

При этом очевидно, что руководители России совершенно не владеют ситуацией, путаясь в деталях. Путин объявил в интервью Владимиру Соловьеву: "755 американских дипломатов и технических сотрудников покинут нашу страну", но их ведь всего-то 345, ведь 455 дипломатов США в России не имеется! То есть – путаники они там все, наверху!? Это первое наблюдение.

Второе наблюдение тоже связано с арифметикой. Сколько, сколько вы говорите нужно сократить – 755? Из 1279? Ну так тогда остаются 524, что превышает число российских дипломатических и прочих сотрудников в США (их, еще раз повторю, 455). То есть все эти грозные телодвижения про сокращение и уравнивание персонала – ни о чем, поскольку на самом деле США предлагается все равно иметь в своих диппредставительствах в России на одну шестую (на 69 человек) больше народу, чем Россия может себе позволить в Штатах? Чего же тогда было весь сыр-бор поднимать – только перед телекамерами покрасоваться, по возможности не обижая американцев чересчур сильно?

Эти два наблюдения порождают вопрос. Если в Кремле никак с арифметикой совладать не могут, то как они тогда с более трудными тригонометрическими, баллистическими и вероятностными расчетами справляются? К чему я веду – если человек банально вычесть из одного другое не способен, то как можно поверить, что он хорошо разбирается в сложных вопросах, связанных, например, с функционированием систем противоракетной обороны? И, соответственно, с оценкой опасности этой самой обороны для России. Доклады России в ООН в связи с недавними запусками северокорейских баллистических ракет как раз и подтвердили, что с оценками этими – ракетной и противоракетной опасностей – и в самом деле все очень, мягко говоря, запущено. Но это – хорошая тема для следующего разговора.

Игорь Сутягин, «Радио Свобода»