Как барановичский активист Черноус печет свой хлеб 7.08.2017, 15:31

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Николай Черноус-младший — активный участник различных акций протеста.

Николай Черноус-младший, известный далеко за пределами Барановичей как активный участник различных акций протеста, уже несколько лет… сам печет хлеб. Николай поделился своим фирменным рецептом с Intex-press и рассказал, почему решил заняться таким необычным для мужчины занятием, сколько времени занимает приготовление хлеба и что влияет на вкус выпечки.

По словам активиста, идея выпекать хлеб по старинному рецепту на закваске у него возникла примерно два года назад.

– Я узнал, что хлеб на закваске намного полезнее, чем дрожжевой, вот и подумал – почему бы не заняться его выпечкой ради собственного же здоровья, – рассказывает Николай. – К тому же у меня уже была настоящая русская печь, которую отец когда-то строил для приготовления караваев.

Сначала рецепты хлеба на закваске Николай искал в интернете. Хлеб каждый раз получался разным. Через какое-то время, приготовив не одну буханку хлеба, Николай создал собственный рецепт.

Своей выпечкой активист угощает не только родственников, но и знакомых, живущих в других городах.

– Тем, кто хоть раз попробовал мой хлеб, сложно есть магазинный, – говорит Николай.

Николай Черноус замешивает тесто.

О дровах и муке

Николай выпекает хлеб два раза в неделю. Чтобы поставить опару, он встает в 5 утра, и после обеда хлеб будет готов. На весь процесс уходит примерно восемь часов.

По словам Николая, чтобы хлеб был вкусным и полезным, важны разные мелочи. Например, нужно выбрать правильные дрова и муку.

– От березовых и дубовых дров получается лучший жар, а хлеб – ароматнее, – рассказывает Николай. – Самый полезный хлеб – из ржаной обдирной муки. Но чтобы он не получился кислым, надо добавить пшеничную муку – первого и второго сорта.

Хранить готовый хлеб, по словам Николая, надо в льняном или хлопчатобумажном полотенце – так он лучше сохраняет аромат и свежесть.

– Даже через несколько дней он ничуть не хуже, чем сразу из печи, – говорит активист.