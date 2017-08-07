закрыть
7 августа 2017, понедельник, 18:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ващиковский: Через пять лет Польша обойдется без российского газа

3
  • 7.08.2017, 15:26
  • 8,371
ВИТОЛЬД ВАЩИКОВСКИЙ
ФОТО: EPA

Закупать газ у Москвы Варшава уже сейчас будет только по конкурентной цене.

Польша в течение ближайших лет рассчитывает стать полностью независимой от российского газа. Об этом в понедельник, 7 августа, в интервью газете "Коммерсант" заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский. По его словам, Польша уже импортирует газ из других регионов, например, из Катара, а также из США.

Он подчеркнул, что Польша в июне приняла один танкер из США, и сейчас ждет предложений от американцев по цене. Кроме того, страна подписала соглашение с Данией и Норвегией, чтобы построить Baltic Pipe. По его словам, треть потребностей в топливе Польша способна обеспечить собственным газом, другую треть рассчитывает получать через терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), а оставшееся - по газопроводу из Норвегии.

"Это значит, что лет через пять мы будем как минимум менее зависимы от российского газа, а возможно, и вовсе независимы от него", - добавил глава МИД страны. При этом он отметил, что Польша готова и дальше покупать газ у России, но только по конкурентной цене.

Текущий контракт на поставки российского газа в Польшу действует до 2022 года.


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов