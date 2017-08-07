Белорус выиграл в покер $219 тысяч 7 7.08.2017, 15:47

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Никита Бодяковский на турнире в Черногории

Фото: Дэнни Максуэлл, pokernews.com

В этом году Никита Бодяковский получил в сумме 1,36 млн долларов.

В черногорской Будве 18-20 июля прошел турнир по покеру Triton Super High Roller Main Event. На соревнованиях отличился один из сильнейших белорусских игроков Никита Бодяковский, пишет myfin.by.

Турнир собрал 47 покеристов, каждый из которых внес в общий банк солидную сумму в 1 млн гонконгских долларов, что равно примерно 128 тысячам американских долларов.

Затем последовали два дня интенсивного игрового отсева, в результате которого за финальным столом оказались 8 самых расчетливых и удачливых.

В их числе был и белорус Бодяковский, известный также своим онлайн-ником «fish2013». Правда, он стал и самым первым из этой восьмерки, покинувшим соревнования.

Восемь игроков, попавших в финал турнира. Фото: Дэнни Максуэлл, pokernews.com

Нашего соотечественника лишил шансов на победу немец Мэниг Лёзер. У белоруса к моменту ставшей роковой для него раздачи уже было слишком мало фишек, и это ограничило маневры.

На руках у Бодяковского оказались туз бубен и семерка треф, а у оппонента – туз пик и дама черв. Далее из колоды появилась дама пик, что и решило дело окончательно в пользу игрока из Германии.

Тем не менее, даже восьмое место принесло белорусу солидную сумму выигрыша – 1,71 млн гонконгских долларов, или 219 тысяч «зеленых» в эквиваленте.

Кстати, Мэниг Лёзер впоследствии стал победителем данного турнира. В результате он получил и вовсе астрономические деньги – 16,88 млн гонконгских долларов, то есть 2,16 млн американских.

Во время игры за финальным столом. Фото: Дэнни Максуэлл, pokernews.com

Никита же Бодяковский прибавил к списку своих достижений еще один пункт. В марте этого года, например, он стал победителем турнира HK$500,000 Super High Roller в Макао.

Еще ранее, в январе, белорус выиграл австралийские соревнования Aussie Millions $50,000 Shot Clock. Это не считая множества «не-первых» призовых мест.

В целом же Никиту можно считать на сегодня сильнейшим белорусским игроком в покер на «живых» турнирах – то есть не проходящих в онлайн-режиме в сети интернет.

Так, по данным сайта thehendonmob.com, он занимает в рейтинге покеристов из нашей страны первое место по совокупному выигрышу за все время – 3,03 млн американских долларов.

Рейтинг лучших белорусских игроков в покер по версии thehendonmob.com.

И похоже, сейчас Бодяковский находится в самом расцвете сил. В 2017-м он уже получил в сумме 1,36 млн «зеленых», при этом год еще не закончился.

Кстати, на втором месте в рейтинге белорусских игроков – Игорь Сойка (2,68 млн долларов призовых), а на третьем – Александр Болотин (2,61 млн).

Самый же крупный единоразовый выигрыш на «живых» турнирах зафиксирован у белоруса Николая Поболя, которому победа в EPT Main Event в 2012-м принесла сразу 1,24 млн «зеленых».