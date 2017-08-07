В центре Минска появился провокационный стрит-арт 1 7.08.2017, 15:51

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Активисты повесили зеркало с надписью «Твая хата скраю? Крайняя гарыць першай!».

Этно-анархисты «Пошуга» повесили недалеко от Музыкального театра зеркало с надписью «Твая хата скраю? Крайняя гарыць першай!». Они считают, что посмотреть на свое отражение в нем должен каждый белорус, и вот почему.

«Человечество равнодушно смотрит на войны и теракты, изнасилования и грабежи, желая думать, что это происходит не за их окном, а где-то далеко на другом конце мира, - написали активисты в пресс-релизе для CityDog.by. - Каждому участнику общества следует осознать очень простую идею: для достижения индивидуальных целей следует объединиться. Для объединения нужно осознать важность индивидуальной ответственности. Присмотритесь в пылающее «окно» и, быть может, вы разглядите там себя».

«Огненная» интервенция появилась по улице Карла Либкнехта, на месте настоящего пожара в бараке, который находится как раз напротив Музыкального театра.