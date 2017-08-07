Путинская агентура в Германии 2 Игорь Эйдман

7.08.2017, 16:10

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Игорь Эйдман

Перед выборами в Бундестаг зашевелилась путинская агентура в русскоязычной общине Германии.

Ведет дорогостоящую предвыборную кампанию карманная «партия русских немцев» «Die Einheit”, рассылающая по всей стране свои ксенофобские издания. Продолжает прокремлевскую пропаганду "Общегерманский координационный совет соотечественников" и его сайт "Русское поле". И вот очередная новость. 3-го сентября 2017 года в городе Бад Хомбург состоится "1-й Всегерманский Конгресс Российских Немцев". По всей видимости, его открытие приурочено к предстоящим в конце сентября выборам. Как свидетельствуют расследования в немецкой прессе, Кремль пытается вмешаться в них, делая ставку на русскоязычных избирателей.

Формальный организатор форума в Бад Хомбурге - рабочая группа по проведению «Всемирного конгресса российских немцев», который еще год назад анонсировали лидеры все той же партии «Die Einheit». Что характерно, сделали они это во время официального визита делегации партии в оккупированный Крым, где рассказывали фантастические истории о 500 000 немцев с российскими корнями, мечтающих туда переселиться. «Die Einheit» активно рекламирует Конгресс в своих издания и на страничке в ФБ, где ее лидер лично приглашает русских немцев принять в нем участие. Очевидно, что за предстоящим Конгрессом в Бад Хомбурге и партией «Die Einheit» стоят одни и те же люди.

Активное участие кремлевской агентуры из партии "Die Einheit” в организации «Конгресса российских немцев» проливает свет на его подлинные цели. По всей видимости, созывается он, чтобы продемонстрировать (вернее сымитировать) якобы консолидированную пропутинскую ксенофобскую позицию русских немцев. Таким образом Кремль продолжает воздействовать на русскоязычных избирателей в пользу своих ультраправых союзников из AfD (у самой «Die Einheit” шансов на электоральный успех нет). Кстати, на состоявшихся год назад выборах в Сенат Берлина список AfD наиболее высокие результаты показал именно в русскоязычных анклавах.

PS. Я знаю в Германии множество людей русской культуры (русских, немцев, евреев и т.д.), презирающих путинский режим и его ксенофобскую пропаганду. Нам надоело, что от лица русскоязычной общины выступают кремлевские агенты, что для многих немцев русскоязычный - значит пропутинский. Давно пора сделать так, чтобы голос противников путинской диктатуры был услышан в Германии. Предлагаю демократически настроенным людям русской культуры, живущим здесь, объединиться, чтобы открыто и внятно донести до немецкой общественности свою позицию. Давайте, не откладывая это в долгий ящик, проведем в Берлине Форум «Русскоязычные в Германии против диктатуры, ксенофобии и войны».

Игорь Эйдман