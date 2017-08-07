Какие фрукты и овощи можно ввозить без документов по урезанным лимитам 2 7.08.2017, 16:23

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Таможенники пояснили, какие товары нельзя провозить без документов.

Белорусы с 1 июля могут ввезти без специальных сертификатов не больше 5 килограммов фруктов и овощей и 3 букетов цветов.

Таможенники поясняют tut.by, что к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска относятся овощи (помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки и т.д.), фрукты (яблоки, груши, абрикосы, арбузы, дыни, персики и т.д.), ягоды (клубника, малина, вишня, черника и т.д.), грибы (включая культивируемые и дикорастущие), зелень (салат, петрушка, укроп и пр.), орехи и другие товары растительного происхождения. Полный перечень подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска определен решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе».

— Термин «букет» означает собранные вместе срезанные цветы, бутоны, листья, травы и другие части растений без цветков и бутонов, свежие и (или) засушенные, в количестве не более 15 штук, — уточняют таможенники. Проще говоря, можно провозить без документов не больше 45 цветков.

Для несовершеннолетних детей нормы ввоза продукции высокого фитосанитарного риска одинаковы с взрослыми.

— Контроль товаров, подлежащих государственному карантинному фитосанитарному контролю, осуществляют сотрудники Государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, которые в регионе деятельности Брестской таможни работают в автодорожных пунктах пропуска «Брест», «Мокраны», «Домачево», «Козловичи» и «Верхний Теребежов», — уточняют на Брестской таможне. — В связи с этим Брестская таможня во избежание конфликтных ситуаций рекомендует гражданам при ввозе подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом более 5 кг, цветов в количестве более 3 букетов, семенного и посадочного материала без фитосанитарного сертификата следовать через вышеуказанные пункты пропуска.

Без ограничений (но не больше лимитов беспошлинного ввоза товаров) по-прежнему допускается ввозить в страну подкарантинную продукцию с низким фитосанитарным риском. К примеру, сушеные овощи, смешанные приправы, желуди, табачное сырье и прочее, уточняют в Витебской таможне.

— Данные требования являются обязательными для выполнения органами исполнительной власти государств-членов, уполномоченными органами по карантину растений, органами местного самоуправления, юрлицами, физлицами (в том числе зарегистрированными в качестве ИП), деятельность которых связана с производством, заготовкой, переработкой, транспортировкой, хранением, реализацией и использованием подкарантинной продукции, — добавляют витебские таможенники.

Для ввоза подкарантинной продукции свыше нормы необходимо иметь фитосанитарный сертификат, который выдается фитосанитарной службой страны приобретения продукции.

— При желании ввезти подобные товары подается заявка в стране приобретения, проводится соответствующий досмотр этой продукции, после чего выдается документ, подтверждающий фитосанитарную безопасность. После этого физическое лицо с сертификатом может ввезти любое количество продукции, но не больше норм беспошлинного ввоза. Справочно: при поездках за границу чаще чем раз в три месяца — на сумму не более 300 евро и весом не более 20 кг, реже одного раза в три месяца — на сумму 1500 евро и 50 кг, — добавляют в Витебской таможне.

Таможенники напоминают, что с 1 июля вступили в силу Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденные решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 157.

По новым правилам без сопровождения фитосанитарного сертификата запрещается ввоз гражданами в ручной клади подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом более 5 кг, цветов в количестве более 3 букетов. Также запрещен ввоз без фитосанитарного сертификата в любом количестве семенного и посадочного материала (включая семенной и продовольственный картофель и материал для селекционных и научно-исследовательских целей).