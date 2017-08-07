Поднявшего национальный флаг на «Крамбамбуле» патриота оштрафовали 7 7.08.2017, 16:42

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Фото: svaboda.org

Минский суд оштрафовал Дмитрия Науменко на $115.

10 базовых величин (230 рублей) - штраф Дмитрию Науменко, который на концерте группы «Крамбамбуля» держал в руках бело-красно-белый флаг, передает «Радыё Свабода».

Суд Заводского района Минска поверил свидетельству милиционеров, которые обвинили Науменко в том, что патриот во время пивного фестиваля «Хмельнов», в рамках которого выступала «Крамбамбуля», «размахивал руками, нецензурно выражался и был в состоянии алкогольного опьянения».