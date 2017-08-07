Катающиеся на серфинге собаки стали звездами Сети 7.08.2017, 16:50

4,222

Животные блеснули своими умениями на чемпионате по серфингу для собак.

Более трех десятков лучших друзей человека приехали в Сан-Франциско (Калифорния, США), чтобы принять участие во втором по счету ежегодном собачьем чемпионате по серфингу, пишет 120.su.

Четвероногие спортсмены соревновались в различных категориях, включая парное катание (с другой собакой или с хозяином). Также в рамках мероприятия прошло соревнование по ловле тарелок-фрисби и конкурс костюмов.

Как видно из фотографий и видеороликов, появившихся в социальных сетях, собаки не подвели. Владельцы животных рассказывают, что многие питомцы любят «ловить волну», так что очень здорово дать им почувствовать себя настоящими спортивными звёздами.

Кстати, собакам не надо было выполнять никаких особенных трюков — достаточно было как можно дольше продержаться на доске. Каждый хозяин сам определял высоту волны для своего любимца — ведь слишком высокая могла опрокинуть их в воду, а из-за слишком низкой собаку попросту было бы не видно с берега.

В любом случае, все участники должны были быть одеты в спасательные жилеты, так что чемпионат получился очень весёлым и полностью безопасным.