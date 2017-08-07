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Лондон отказался платить за Brexit 40 миллиардов евро

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  • 7.08.2017, 17:08

Великобритания отказалась оплачивать счет ЕС.

Правительство Великобритании отказалось выплачивать Евросоюзу 40 миллиардов евро в связи с выходом из Евросоюза.

Об этом заявила премьер-министра страны Терезы Мэй, сообщает Reuters.

«Что касается цифр, то я не признаю их», - цитировал спикер заявление британского премьера.

Также он добавил, что Мэй в письме, которым была запущена процедура выхода из Евросоюза, четко высказалась за проведение обсуждения между ЕС и Соединенным Королевством относительно «справедливого урегулирования как в отношении прав, так и обязательств как члена ЕС».


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