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В Борисовском районе из-за уборочной ввели «сухой закон»

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  • 7.08.2017, 17:19

В сельских магазинах Борисовского района запретили торговать алкоголем.

С 7 по 31 августа в сельских магазинах Борисовского района запрещена продажа алкогольных напитков. Такое решение сегодня приняли местные власти, сообщает исполком.

Решение № 1295 «Об организации торгового обслуживания» власти объяснили проведением уборочной кампании в районе.

Таким образом, продажу спиртного запретили во всех розничных торговых объектах, расположенных в сельской местности — как государственных, так и частных.


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