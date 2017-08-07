Сергей Гоцманов: Жизнь в Беларуси тяжелеет, а по ТВ говорят, что все цветет 7.08.2017, 17:47

Сергей Гоцманов

Легендарный полузащитник минского «Динамо» 80-х поделился впечатлениями о нашей стране.

Легендарный полузащитник минского «Динамо» 80-х, четырежды лучший футболист Беларуси (1983, 1985, 1987, 1989) Сергей Гоцманов поделился впечатлениями о нашей стране. Гоцманов уже давно живет в США и бывает на родине нечасто. В этом году он прилетел в Минск летом, в отличие от былых лет, когда чаще приезжал на Рождество и Новый год, пишет football.by.

- Следите ли вы за тем, что происходит в Беларуси?

- Откровенно говоря, не особо. Знаю что деньги поменялись, что в стране неважно с экономикой.

- Как сказал поэт: большое видится на расстоянии. Наверняка вам проще увидеть перемены в стране, чем тем, кто живет здесь постоянно. Что вас удивляет, когда приезжаете в Беларусь?

- Меньше стало улыбок. Жизнь тяжелеет. Хотя по телевизору смотрю: все прекрасно в стране, оказывается. Все цветет и развивается.

- У нас тут есть шутка: «хочу жить в той Беларуси, что в телевизоре»…

- Это наверно не только нас касается, но и той же России. Там тоже в телевизоре все красиво, все прекрасно, а на самом деле экономика стагнирует, жизнь все усложняется, меняется. Выживает сильнейший.

- Сильнейшие сейчас США.

- Скажу так: и Америка преподносит себя в хорошем свете. Но и там полно сложностей и трудностей...