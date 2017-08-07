Минчанин рассказал, как вдвоем провести отпуск на Гоа за $850 7.08.2017, 18:05

Путешествие продолжалось девять дней.

В декабре 2014 года минчанин Андрей Бортников отправился в Гоа. Все расходы на двоих во время девятидневного путешествия составили около 850 долларов, пишет tut.by.

«Главное — быть готовым к тому, что вылет может быть завтра»

Фото из личного архива героя

— У меня есть много знакомых, которые, высоко задрав нос, говорят, что путешествовать нужно самостоятельно. Именно так можно все прочувствовать, проникнуться и, что самое главное, сэкономить. Когда я рассказывал им о посещении Гоа в 2015 году, мне задавали ожидаемые вопросы. За сколько месяцев бронировали? С какими пересадками летели? Ответ вызывал шок: это был тур стоимостью 550 долларов на двоих на 9 дней, с включенным перелетом и проживанием с завтраками.

Фото из личного архива героя. «Разноцветные рыбацкие лодки, стоящие на берегу — отличительная особенность деревни Морджим. Утром мы часто наблюдали, как рыбаки разбирали улов, вернувшись с ночной рыбалки», — пишет Андрей Бортников.

Тут стоит отметить, что я люблю самостоятельные путешествия. Но, несмотря на это, использую многие другие инструменты, в том числе изучаю предложения турфирм. А знакомство или просто общение с хорошим турагентом существенно облегчает поиск нужных вариантов. Главное — быть готовым к тому, что вылет может быть завтра или, например, в любой день следующего месяца. По моим наблюдениям, большинство моих знакомых не способны так спонтанно принимать решения (даже если им позволяют обстоятельства).

«Ты сам настраиваешь себя на то, каким получится отдых»

Фото из личного архива героя. «В деревне Чапора есть место, известность которого давно перешагнула пределы Гоа. Это Джус Центр. Прежде всего, здесь готовят свежевыжатые соки, нарезают фрукты на салат и отгоняют вениками коров. Но популярность это место по

— Но вернусь к своему путешествию. Мы понимали, что наш тур стоит дешевле регулярного перелета, поэтому были готовы ко всему, включая поиск нового места жительства. Однако все обошлось. У нас был хороший просторный номер в чистом отеле в двух минутах ходьбы от пляжа Морджим. Из-за обилия русскоговорящих это место многие называют «Русской деревней». Нам этот момент был абсолютно безразличен. В тот раз это не отразилось даже на ценниках в магазинах и кафе, кризис в России внес свою лепту. Выбранное время для отдыха — начало декабря — оградило нас от толп туристов. На огромном песчаном пляже практически всегда мы были одни.

Питались мы по принципу «чем проще кафе, тем лучше». Я стараюсь избегать мест, от которых веет туристической направленностью: как правило, блюда там готовятся под привередливого туриста и за большие деньги. В среднем на севере Гоа на обеды и ужины мы тратили от 4 до 10 долларов с человека, включая алкогольные напитки. Стоит принять во внимание, что в этом штате Индии нет пошлин на алкоголь, на многих бутылках написано мелким шрифтом «только для продажи в Гоа». Понятное дело, что такой расклад приятно влияет на стоимость.

Фото из личного архива героя. Вид на пляж Чапора из одноименного форта.

Передвигались чаще на такси. Цена за 1 км — примерно 0,4−0,6 доллара. Я ни разу не ездил на моторикшах, поэтому надеялся, что мне удастся это сделать в Гоа. Но не тут-то было! Местный таксопарк очень впечатлил и одновременно огорчил: никаких тук-туков, только новенькие «тойоты» и другие «японцы» с кондиционерами. Без проблем можно было взять мопед напрокат за 5 долларов в сутки.

Фото из личного архива героя. «Деревня Арамболь и окрестности — очень своеобразное место», — вспоминает Андрей Бортников.

За время пребывания на побережье нам удалось посетить почти все пляжи Северного Гоа, включая «хипповый» Арамболь, шумный Бага и живописный Вагатор. Торговались за барабан на рынке в Анжуне, побывали на ферме специй и увидели водопад Дудхсагар. А все переживания по поводу грязи, мусора и коров обошли нас стороной. Ведь ты сам настраиваешь себя на то, каким получится твой отдых. Если стараться впитывать только позитив, не осуждая то, что тебе непонятно или кажется гадким, то Индия запомнится красочной страной с неповторимой атмосферой расслабленности и созидания.