Владимир Шанцев: Результаты управления «по-шкловски» - на лицо 7.08.2017, 18:15

Владимир Шанцев

Антинародная власть занимается обслуживанием только себя, любимой.

Местное самоуправление – это когда в городах и селах население само, без указок из столицы, обустраивает свою жизнь. Потому как местным жителям виднее, где должна быть остановка автобуса, где и какие должны быть тротуары, где и какие памятники надо ставить, пишет ucpb.org.

Но в нашей стране местное самоуправление было подавлено 23 года назад. Лукашенко решил создать новую систему государственного управления, близкую по смыслу к схеме управления совхозом «Городец» Шкловского района. Наработки и опыт Европы, где традиции местного самоуправления очень прочно укоренились в повседневную жизнь населения и доказали свою эффективность, Лукашенко не понадобились.

Власти нужна власть как таковая, а не для того, чтобы управлять с пользой для людей.

И результаты такой «деятельности» видны все отчетливее и отчетливее.

Город Могилев длительное время ремонтируют. С разным успехом, разумеется.

Не мог в это дело не вмешаться и Лукашенко.

Заметил он как-то, заезжая в город, что нету на въезде «лоска». Местные чиновники все сразу поняли. То, что в городе в ужасном состоянии дворовые территории, детские площадки, дороги – это для местной власти второстепенно. Терпит экологическую катастрофу загрязнённое Святое озеро, и населению летом в жару некуда податься – это тоже, оказывается, беда небольшая. Главная задача – угодить назначившему их начальнику!

Чиновники начали наводить «лоск» на въезде в город со стороны Минска. И навели!

Что из этого получилось? Огромные деньги вложены в тротуары протяженностью 1,7 километра перед въездом в город. Спрашивается, зачем тротуары там, где люди не живут, когда на дворовых территориях в самом городе черт ноги поломает?

Только для того, чтобы радовать глаз «высшему обществу».

И чтобы потом непременно об этом докладывали самому главному начальнику.

На снимке – безлюдная пешеходная дорожка протяженностью около 1,7 км на въезде в город.

Но этого ведь мало. Высокопоставленных «слуг народа» нужно еще и ублажать. На въезде в город начали строить триумфальную арку. За народные денежки, разумеется, взятые не из своего кармана. Чтобы уж совсем побольше пыли «сливкам общества» напустить, и никаких недостатков в городе они уже не заметят.

А свернешь чуть-чуть в сторону – там совсем другая жизнь. Там уже настоящий Могилев, без прикрас. Но ведь там бояре не бывают, там простые люди!

Вот снимки конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Казимировка, что совсем недалеко от строящейся триумфальной арки и новенькой, с иголочки, пешеходной дорожки.

Это – красноречивый результат работы так называемой «вертикали власти». Антинародной власти, которая все больше и больше занимается обслуживанием только себя, любимой. Будем надеяться, что это ее итог.