Как потомок белорусских евреев написал инаугурационное послание Трампа Евгений Липкович

7.08.2017, 18:45

1,896

Дональд Трамп

А все началось 7 января 1903 года.

В 1847 году в Антополе, местечке Кобринского уезда Гродненской губернии, евреев насчитывалось чуть больше тысячи. Когда 19 февраля 1879 года родился Вольф-Лейб Глотцер, еврейское население Антополя выросло более чем в три раза. Данные переписи говорят, что «иудейска вероисповедания лиц 3147 душ, остальных - числом не более семисот». И это при том, что в 1869 году город полностью сгорел. Вольф-Лейб учился в местной иешиве, женился и уехал в США. «Представьте себе, что вы живете в месте, где вооруженные казаки ездят по улицам, пытаются убить или, на худой конец, покалечить вас». 7 января 1903 году вместе с женой Басей, оставив детей на попечение брата, на германском корабле «С.С. Мотке» прибыл в Нью-Йорк.

В иммиграционной анкете супруги Глотцеры, которых чиновник записал, как Глоссер, указали единственным языком идиш.

Через некоторое время в США отправились Натан Глоссер, старший сын Вольфа-Лейба и Баси, выучившийся на портного и родной брат Вольфа-Лейба Моисей.

Натан из Нью-Йорка приехал в гости к дяде Моисею, который поселился в Джорджтауне, Пенсильвания, и неожиданно нашел там работу по специальности. Фирма Глоссер бразерс (к Натану присоединился его родной брат Луис, а потом и другие родственники) в 1904 году открыла собственный пошив одежды, в 1906 году открыла первый магазин, затем еще один, и еще… В конце концов Глоссер бразерс оказалась самой большой розничной сетью в Пенсильвании. Сэм Глоссер, еще один родной брат Натана, родил Исадора, который стал президентом Глоссер бразерс. Сеть состояла из 23-х магазинов в Пенсильвании, Мэриленде, Западной и Восточной Вирджинии и обанкротилась к концу восьмидесятых. В 1991году успешно вышла из банкротства и была продана по частям. У Исадора Глоссер, умершего возрасте 94-х лет в Лос-Анджелосе было двое детей: дочь Мириам и сын Дэвид.

Мириам Глоссер вышла замуж за инвестора, специализирующегося на вложениях в недвижимость, Майкла Миллера и в браке родила троих детей.

Стивен Миллер (средний, родился 8 августа 1985 года), закончил университет Дьюка по специальности политология. Он всегда придерживался консервативных ценностей, не смотря на то, что его родители были типичными калифорнийскими левыми либералами. После окончания колледжа Стив работал пресс-секретарем двух конгрессменов от Республиканской партии, в 2009 году служил директором по связям с общественностью у будущего Генерального прокурора США Джефа Сессона, в 2014 году возглавил успешную избирательную компанию в Конгресс, и его протеже вышиб из кресла демократа. В январе 2016-го Миллер присоединился к Дональду Трампу. Он написал ту речь, которую Трамп произнес на Республиканском национальном съезде 2016 года, сделавшую Трампа кандидатом в Президенты США от Республиканской партии. 13 января 2016 года Миллер стал старшим советником Трампа по политике. Ему приписывают авторство инаугурационного послания Трампа, и авторство распоряжения, ограничивающего иммиграцию в США из нескольких стран Ближнего Востока.

12 февраля 2017 года, выступая в утренней передаче на телевидение, он поставил под сомнение концепцию разделения властей и роль судебных решений в процессе принятия законодательства, чем приобрел всеамериканскую известность и получил люлей от светил американской юриспруденции, обвинивших его в подрыве доверия граждан к юридической системе. Он сделал так же публичное заявление, что имело место мошенничество с избирателями в Нью-Гемпшире. Однако, независимые расследования определили заявление, как ложное.

На сегодняшний день, он продолжает работать в Администрации Трампа старшим советником по политике.

Говорят, что если бы на начало прошлого века в США действовал такой иммиграционный закон, как желает администрация Трампа, то Вольф-Лейб и Бася Глотцер никогда бы не въехали в Нью-Йорк и скорее всего, погибли во время погромов. А уж чего-чего, а погромов в Беларуси хватало.

Евгений Липкович, «Фейсбук»