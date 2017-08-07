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Сегодня в Беларуси можно будет увидеть уникальное лунное затмение

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  • 7.08.2017, 18:55
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Луна окрасится в багрово-красный цвет.

Оно ожидается вечером, когда тень Земли частично накроет спутник нашей планеты. Получится визуальный эффект — "кровавая Луна". Как отмечает телеканал ОНТ, белорусы смогут ее увидеть уже в 20.23, а максимальный эффект будет доступен в 21.20. Спутник Земли станет обычным после 22.00, пишет Еврорадио.

Кстати, метеорологи предупреждают, что из-за этого природного явления самочувствие некоторых людей может ухудшиться.

Как информирует РИА “Новости”, 21 августа произойдет полное затмение Солнца.


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