В Швейцарии увековечат память Тадеуша Костюшко 7.08.2017, 19:27

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Тадеуш Костюшко

Памятник белорусскому национальному герою поставят в городе Золотурн.

К 200-летию со дня смерти Тадеуша Костюшко в швейцарском городе Золотурне будет установлен памятник герою. В этом городе Костюшко некоторое время жил и умер. Реализация идеи стала возможной благодаря усилиям объединения белорусов Швейцарии, передает «Радио Польша».

Одним из инициаторов установки памятника национальному герою Беларуси, Польши и США является заместитель председателя Объединения белорусов Швейцарии Александр Сапега.

Он рассказывает, что ассоциация уже два года работает над тем, чтобы открыть памятник. Торжество планируется на 15 или 21 октября. Дата будет уточнена.

Александр Сапега пока не раскрывает имя художника. Известно, что памятник делали в Украине. Это будет бронзовая фигура, высотой 181 сантиметра.

На открытии памятника будет присутствовать городская власть Золотурна, где, кстати, есть дом-музей Тадеуша Костюшко. Ожидаются гости из американской и польской посольств, белорусы из других стран. В настоящий момент также согласуется конкретное место, где будет установлен памятник.