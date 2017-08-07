«Когда мне нужны деньги, они как-то сами появляются» 4 7.08.2017, 19:41

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Фото с сайта talaka.by

Как айтишница из Минска почти бросила работу ради рисования.

Дина окончила БГУИР, но от мамы-учительницы и папы-моряка ей передался дух творчества и авантюризма. Теперь, помимо ставки в IT-компании, у Дины собственные курсы рисования, пишет citydog.by.

«Возвращаться на работу и быть как все мне не хотелось»

– В школе я хотела стать журналисткой. Но из практических соображений и хороших способностей к математике решила поступать в БГУИР, – признается Дина, которая уже три года работает в QA-отделе компании SOFTEQ.

– После университета я год работала по специальности, а потом ушла в декретный отпуск. Появилась масса увлечений. Например, хэндмейд в разных техниках. Я начала сотрудничать с семейным центром Юлии Гусаковской-Старовойтовой, и вместе мы организовали выставку рукоделия, которая стала довольно успешной.

Возвращаться на работу и быть как все мне не хотелось совсем. К тому же я боялась: слишком много времени прошло без практики. Подалась в QA, но проработала недолго: в компании, куда я устроилась, мне не понравилось. Уволилась и пару месяцев «болталась» в поиске себя, пока не подвернулся шанс попробовать себя в гейм-дизайне.

У одноклассника был небольшой стартап – команда из семи человек, где все делалось почти «на коленке». Я создавала сценарии для детских игр, которые предназначались для обучения чтению и развития речевых навыков.

Для того чтобы подобрать правильную методику и потом красиво ввести ее в игру, я начала тестировать идеи на детсадовской группе моей дочери – создавала прототипы из картона и наблюдала, насколько малышам интересно играть.

«Нужен был уголок, чтобы заниматься своими делами»

Где бы я ни работала, меня всегда тянуло к творчеству. Но, если у тебя двое детей, заниматься чем-то для души практически невозможно. Дети плохо понимают, что маме тоже необходимо личное пространство. Поэтому, если мне, например, нужно подготовиться к тесту по английскому, я, скорее всего, займусь этим в офисе после работы. А для того чтобы порисовать, нужно сперва уложить всех спать. Так что для творчества остается только ночь. А мне всегда так хотелось иметь уголок, куда можно уйти заниматься своими делами хотя бы раз в неделю.

Такой уголок появился, когда дочка пошла на курсы к известной белорусской художнице Нике Сандрос. Именно тогда мне и показалось, что я могу организовать свою творческую мастерскую. Ника поделилась со мной студией – у нее была свободная комнатка. Я решила рискнуть и собрать детскую группу. Бесконечно благодарна Нике за то, что она вселила в меня уверенность в своих силах и вдохновила на работу с детьми. Сама бы я еще долго «варилась в собственном соку» и сомневалась, получится ли.

Ведь художественного образования у меня нет. Единственное, в школьные годы я ходила на воскресные уроки к художнику, который расписывал церкви, а в своей мастерской занимался дизайном.

Темы занятий я придумывала долго. Хотелось, чтобы они были интересны детям и не похожи на стандартные школьные уроки. Тут-то и пригодились воспоминания из детства. Папа и дедушка были моряками, а дедушка еще и прекрасным рассказчиком – увлекательно и в красках живописал Испанию и Египет.

Мама и бабушка – учительницы. К тому же мама по образованию конструктор-модельер женской одежды, отлично рисует. От них, вероятно, мне и передались преподавательские и художественные способности. В общем, понемногу из детских воспоминаний появилась идея курса «Дальние страны».

«Значит, товарищ Дина»

Я разбила курс на десять занятий, каждое из которых – небольшое творческое погружение в традиционное искусство определенного уголка планеты. Само собой, за час культуру целой страны изучить невозможно. В фокусе лишь наиболее яркие обычаи и отличительные черты, на которых можно сделать акцент.

Для курса я сделала сайт-визитку, который назвала «Товарищ Дина». Таким прозвищем меня случайно наградили в студии. Я пришла за ключом, чтобы сделать дубликат, встретила пожилого дядечку и представилась Диной.

– А по отцу? – спросил мужчина.

– Можно без отчества, просто Дина.

– Значит, товарищ Дина, – резюмировал дяденька.

Мы с Никой посмеялись над этим прозвищем и решили: пускай будет творческим псевдонимом. Хотя моей маме жутко не нравится: «Все мы знаем, кто такие были эти товарищи». Но я не придаю этому слову негативной советско-партийной коннотации.

«Хорошие материалы - половина успеха»

Я решила начать с Индии: яркие цвета, узоры мехенди, слоны. Едва я попросила знакомых поделиться индийской «атрибутикой», на меня «полились» статуэтки слонов, картинки, украшения, шахматы, книги. Так что сейчас дома целая «армия» разных фигурок.

Помню, как готовилась к первому занятию: закупила краски, кисти, линеры, «правильную» бумагу и очень волновалась. На случай если кто-то побоится рисовать слонов сам, изготовила лекала.

Расходники для курсов я и тогда, и сейчас всегда покупаю сама, чтобы у всех были качественные материалы, а родители не потратились впустую. Ведь хорошие принадлежности для рисования – это половина успеха. За последней партией красок мне даже пришлось скататься в Вильнюс, потому что у нас таких не нашла.

Вводная часть любого занятия – моя любимая. В течение первых пяти минут я рассказываю о культурных особенностях страны, стараюсь вдохновить учеников.

Дальше – около четверти часа, пока дети делают первые наброски – я подхожу к каждому и помогаю определиться с композицией. А потом начинается интенсивная работа – дети дают волю фантазии, и тут я их никак не ограничиваю.

Программа курса построена так, чтобы на каждом занятии дети осваивали разные техники и жанры рисунка – от простого к сложному. Начинаем с акварели «а-ля прима», дальше – акварель по сухому листу, потом – акварельные брызги и еще много других техник.

При этом на занятиях я стараюсь максимально задействовать все виды восприятия. Рисуем мы под традиционную музыку той культуры, в которую погружаемся. Тут же можно рассмотреть и подержать в руках предметы, привезенные из этой страны.

С бизнес-частью предприятия все плохо – я совершенно не умею строить коммерческие планы. Хотя, когда мне нужны деньги, они как-то сами появляются. Уйти с основной работы полностью я так и не смогла, зато у меня есть финансовая поддержка для моего хобби.

Работа с детьми – это, скорее, ресурсная практика. Во время совместного творчества возникает особый поток позитивной энергии. Иногда дети уходят, а я сижу и еще полчаса рассматриваю их работы, могу даже всплакнуть.

Поэтому, когда меня спрашивают, отчего я не бросаю офисную работу, чтобы посвятить все время творчеству, я не могу ответить однозначно. Любому человеку, мне в том числе, иногда хочется бросить все и уехать куда-то на берега Индии. Но для меня это, скорее, нечто из разряда модных тенденций.