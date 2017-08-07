Кулинар из Японии придумал нетающее мороженое 3 7.08.2017, 19:55

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Полифенол в составе ягоды не только делает мороженое нетающим, но и помогает бороться с раком.

Во время кулинарного эксперимента повар Томихиса Ота, сотрудничающий с рестораном Kanazawa, в Японии придумал нетающее мороженое. Его рецепт был получен случайно, однако теперь он пользуется высоким спросом, как у местных жителей, так и у туристов, и приносит славу заведению, пишет сайт comments.ua.

Томихиса Ота добавил в рецептуру холодного лакомства жидкость залежавшейся клубники, заметив в процессе приготовления, что мороженое прибрело более упругую и плотную текстуру и перестало быстро таять на жаре.

Администрация ресторана подвергла новинку своеобразному эксперименту, применив к нему потоки горячего воздуха, получаемого от фена, однако даже после этого воздействия мороженое начало таять лишь спустя пять минут.

Необычное лакомство внесли в меню заведения, где его охотно приобретают, при этом полифенол в составе ягоды не только делает мороженое нетающим, но и помогает бороться с раком.