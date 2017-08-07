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Все смешалось в доме Пеньковского

  • 7.08.2017, 20:23
Леонид Пеньковский
Фото: gztzara.by

Кто подставил опального мэра Орши.

Председатель Оршанского райисполкома Леонид Пеньковский не продержался в должности и три месяца. Это означает, что в районе, который решено сделать образцово-показательным и над реанимацией которого работают все ведомства и многие банки страны, идет настоящая борьба за власть, пишет сайт belaruspartisan.org.

Напомним, что уже на десятый день пребывания Пеньковского в должности  разразился невиданный скандал. Лукашенко поручил Следственном комитету разобраться с тем, кто посмел без его ведома врываться в дом к президентскому назначенцу. Как позже выяснилось, назначенец не выходил на работу, не отзывался на звонки и потому искать его прямо домой поехала милиция.

Сразу же встал вопрос: кто донес?  

Кто донес Лукашенко об инциденте, который, в общем, не являлся вопиющим? Ведь не секрет, на высокие должности люди приходят не из общества трезвости.  Высокие чиновники и в аварии попадают пьяными, и в больницы, и в палаты «экстренной реанимации» ВИПов от последствий чрезмерного возлияния. Собственно, умение выпивать с нужными людьми является в Беларуси одной из важных составляющих успешной карьеры.   

Инцидент с Пеньковским оказался знаменателен еще и тем, что на момент общения с председателем Следственного комитета у Лукашенко уже были на руках «материалы проверки», которые он пообещал передать следователям. Более того, сам Лукашенко с этими материалами ознакомился и сообщил, что «в показаниях расходятся». Но больше всего его возмутило: «Кто посмел без его ведома врываться и проводить какие-то опросы?!» Ведь и для следствия, и для оперативной разработки назначенцев из кадрового реестра необходимо согласие Лукашенко. 

То есть из слов Лукашенко можно было понять, что в отношении новоназначенного предрайисполкома  без ведома Лукашенко проводились какие-то оперативные действия. И только позже инцидент приобрел очертания «то ли помер, то ли запил».

Итак, кто донес да еще в цвете, который потом пришлось «перекрашивать»?

Очевидно, что силовики сами на себя не настучали. С другой стороны, и председатели райисполкомов не имеют прямого доступа к главе государства, чтобы пожаловаться. По мнению наших источников, шум поднял, скорее всего, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев через главу администрации Наталью Качанову. И Лукашенко поначалу принял именно их сторону. Однако сейчас, когда Пеньковский все-таки отправлен в отставку, очевидно, что силовики главу государства переубедили. Этот раунд остался за ними.

Кстати, косвенно они стоят и за кадровыми изменениями в руководстве Осиповичского райисполкома, о которых объявлено сегодня. Напомним, что именно в этом районе случился скандал, когда бывший зампред райисполкома по идеологии «заминировал» местные КГБ и РОВД.  Как итог – отставка председателя райисполкома Петра Шукаловича за отсутствие бдительности.

«Силовой след» некоторые наблюдате идят и в отставке председателя Хотимского райисполкома Сергея Демиденко. В начале этого года он умудрялся исполнять свои обязанности из спецпалаты местной больницы, так как вместе в председателем одного из местных СПК попал в аварию на снегоходе. 

Без снегохода ведь белорусскому «вертикальщику» никак!.. Сами понимаете, как воспринимали развлечения слуги народа местные жители, которым и на автобусный билет денег не всегда хватает. Да и слухи по поводу этой аварии в Хотимске ходили разные, хотя результаты анализа крови пострадавшего на алкоголь если кто и видел, то только доктора.  Одним словом, наши эксперты разошлись во мнениях – то ли отставка связана с «пьяным ДТП», то ли с грядущим повышением по службе. 

P.S. Напомним, что в Беларуси есть район –  Кричевский – где люди, устав от безобразий, даже начали сбор подписей за отставку председателя райисполкома. Александр Лукашенко на глас народа пока никак не среагировал.


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