Филипп Рудик пожаловался на то, что не может себе позволить джинсы за €500 11 7.08.2017, 20:54

Филипп Рудик

Белорусский футболист рассказал о своем отношении к деньгам.

Футболист гродненского «Немана» Филипп Рудик, ранее выступавший за «Нафтан», БАТЭ, «Гомель», дал большое интервью Tribuna.com. В нем зашла речь и об отношении к деньгам.

- Сколько тебе должны? Больше «косаря»?.

— Конечно, больше. Да «косарь» для футболиста — это не крупная сумма. А про 50 или 100 рублей я вообще молчу. Я без них не обеднею. Если есть деньги — отдашь, если нет, значит, ты вообще без денег. Не знаю, если мне вообще нечего есть будет, то я о них, может, и спрошу, а так это не такая для меня и большая сумма. Но жду, надеюсь, мне их вернут. Скажем так, мне должны больше, чем должен я.

- Как ты отдыхал? Шел в клуб и, грубо говоря, оставлял там 5 миллионов?

— Ха, если оставил 5 миллионов, значит хорошо отмазался. Ребята из БАТЭ [Рудик выступал за БАТЭ с 2011 по 2013-ый годы] тратили другие суммы. Мы деньги не считали. Но зачем об этом говорить? Это было, но прошло.

- Покупал брендовую одежду?

— Конечно. В БАТЭ нельзя было простую покупать. Помню, к нам из Гродно Сенька Горбунов приехал в джинсиках на своем «Пассате» Б5. К нему сразу прилипло прозвище «агент». Но потом этот «агент» превратился в мачо, который очень модно одевался. Я до сих пор люблю дорогие вещи, но просто зарплата не позволяет покупать джинсы за 500 евро.

- Можно и за 200 классные взять.

— Это если на скидках.