Украинский генерал: Для отправки в Беларусь военных РФ нужна тысяча вагонов, а заказали 4,5 тысячи 7.08.2017, 21:18

Игорь Романенко

Фото: antikor.com.ua

Учения «Запад-2017» могут быть сопряжены с военными провокациями.

В ходе военных учений "Запад-2017", которые пройдут в Беларуси, Москва может создать ударную группировку, угрожающую безопасности Украины, заявил в комментарии изданию "Гордон" генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"В учениях "Запад-2017" действительно есть определенная угроза для Украины. Согласно Венскому соглашению, участие в учениях могут принять максимум 12 тысяч военнослужащих. Москва так и сделает. Но при этом у них с 2014 года есть накатанный сценарий. Они проводят учения, но потом Путин (президент РФ Владимир Путин. – прим.) объявляет внезапную проверку вооруженных сил. В итоге россияне создают группировку такой численности, как им нужно. В прошлому году была такая же история. На учения "Кавказ-2016" были заявлены 12,5 тысяч человек. А по факту ударная группировка составляла более 100 тысяч. Для полномасштабной войны с Украиной им нужно порядка 240 тысяч военных", – отметил Романенко.

По его словам, Россия заказала в 4,5 раза больше железнодорожных вагонов, чем необходимо для отправки в Беларусь заявленного числа российских военнослужащих.

"Путин подписал указ об увеличении численности российских вооруженных сил более чем в два раза. Они начали формировать пять новых дивизий. Три из них нацелены на Украину, по одной – на Польшу и страны Балтии. К тому же, создана группировка бронетехники на оккупированных территориях Донбасса. Там больше 700 единиц техники. Это больше, чем в Европе вместе взятой. И не забываем, сколько техники в самой РФ. На наших восточных границах находятся 50 тысяч российских военных. На севере – еще 20 тысяч. Для отправки в Беларусь заявленного количества военных России нужна тысяча вагонов, а заказали 4,5 тысячи. Создав стратегическую ударную группировку, РФ сможет оказывать давление на Украину и ее партнеров. Мы же, видя угрозу с севера, сосредотачиваем на этом направлении свои силы", – подчеркнул Романенко.

21 июля министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что учения "Запад-2017" могут использоваться для начала агрессии не только против Украины, но и против любой страны Европы.

30 июня глава Минобороны на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что проведение учений "Запад-2017" на границе с Украиной является угрозой для государства.

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что российско-белорусские учения "Запад-2017" могут выполнить роль "троянского коня".

По мнению министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна, Россия может использовать "Запад-2017", чтобы разместить тысячи солдат в Беларуси в качестве предупреждения НАТО.

В министерстве обороны Латвии заявили, что готовы к провокациям, которые могут быть во время учений в Беларуси.

Учения "Запад-2017" должны пройти с 14-го по 20 сентября.