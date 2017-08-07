Что нужно есть на завтрак для хорошего сна ночью 1 7.08.2017, 21:27

Для спокойного сна недостаточно не есть на ночь.

Восемь орешков миндаля и два финика, съеденные в течение 30 минут после пробуждения, являются идеальным завтраком для тех, кто затем хочет крепко спать ночью, пишет rg.ru.

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на физиолога, специалиста по проблемам сна доктора Нерину Рамлахан (Nerina Ramlakhan). По ее словам, горстка орехов и фруктов обеспечивает правильный баланс белков, жиров и углеводов, чтобы организм мог активировать обмен веществ и стабилизировать уровень сахара в крови.

Указанная порция даст около 150-200 калорий и поможет организму вырабатывать гормон мелатонин позже вечером, что имеет решающее значение для хорошего ночного сна. И это может помочь людям сбросить вес.

- Верите вы в это или нет, но хороший завтрак поможет вам спать. Если не завтракать вообще, ваше тело может решить, что настали голодные времена, и начнет выработку гормонов стресса, которые плохо влияют на сон, - говорит эксперт. - Более того, завтрак помогает сбросить лишний вес, ускоряя метаболизм на 10 процентов. Он обладает "термогенным" эффектом, который может длиться несколько часов после еды.