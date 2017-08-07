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Джон Маккейн: Россия угрожает миру больше, чем ИГИЛ

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  • 7.08.2017, 22:26
Джон Маккейн

Американский сенатор жестко высказался насчет агрессивной политики Кремля.

Российская Федерация не является для свободного мира другом и представляет для него большую угрозу, чем Исламское государство. Такое мнение в интервью The Arizona Republic высказал американский сенатор, глава Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн, пишет liga.net.

«Такие террористические группы, как ИГ, представляют собой постоянную угрозу, и они будут продолжать атаковать. Но у них нет военных возможностей, технологий и амбиций поддерживать свое стремление править миром. У России — есть. И Россия не является другом для свободного мира», — сказал Маккейн.

Он отметил, что Россия установила свое присутствие на Ближнем Востоке и продолжает оказывать давление на восточноевропейские страны.

Напомним, ранее Маккейн заявил, что закон о новых санкциях в отношении РФ — это призыв к тому, чтобы Владимир Путин и его режим заплатил реальную цену за нападение на демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины.


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