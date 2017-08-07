Анатолий Капский заявил, что остается гендиректором футбольного клуба БАТЭ 3 7.08.2017, 22:38

Анатолий Капский

Капский продолжит управлять клубом из Борисова.

Лукашенко сегодня утвердил нового директора ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты». Спустя 12 лет руководства заводом пост генерального директора покинул Анатолий Капский. Как рассказал Onliner.by сам Анатолий Анатольевич, ушел он из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, на место Капского назначили Александра Марченко, который до этого был директором по промышленно-технической политике и развитию.

— Я сам написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Оно стало хуже в последние годы. Заявление рассматривало собрание акционеров. Место генерального директора занял Александр Марченко, мой заместитель. Такое назначение логично. Когда-то Александр стал самым молодым замом на нашем предприятии. Что касается футбольного клуба БАТЭ, я остаюсь на нынешней должности. Тут все без перемен, — заключил Капский.

9 января 2013 года Капскому сделали операцию сердца и сосудов, которая прошла в Вильнюсе. Началась она днем, завершилась за полночь. Восстановление шло своим чередом. Но утром 14 января Капский вызвал в палату врача и сказал, что чувствует себя очень плохо. В итоге мужчина пробыл в коме три дня. Случились осложнения на почки и печень.

В начале нынешнего года Капский вновь болел и редко показывался на матчах футбольного клуба БАТЭ. Возвращение случилось 5 июня во время игры с «Днепром».