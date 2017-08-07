Когда родителей нет дома: 17-летний минчанин переводит мультики на белорусский язык 1 7.08.2017, 22:46

Черепашки Ниндзя теперь говорят по-белорусски.

Ученик 11-го класса одной из минских гимназий в свое свободное время переводит с английского и озвучивает мультфильм. «Белсат» познакомился с молодым любителем мультипликации.

Дмитрий Островский окончил 10 классов русскоязычной гимназии в Минске, но в жизни и с семьей говорит на белорусском языке, участвует в языковых олимпиадах. Через год он планирует поступать в БГЭУ и стать не айтишником, а банкиром.

«Сейчас все идут в IТ, а надо думать о будущем. Скоро айтишников станет слишком много. А деньги будут существовать всегда».

В свободное от занятий время он переводит мультфильм «Черепашки Ниндзя» на белорусский язык. Дмитрий называет свой проект «Kanapa Project» и выкладывает переведенные серии в сообщество проекта в социальной сети «ВКонтакте», а также на другие платформы в интернете. Это безлицензионная версия перевода, любительская и бесплатная.

«Мы – пираты, – искренне говорит Дмитрий. – Нас постоянно удаляют с различных платформ».

На вопрос, не хотел ли бы он заниматься профессиональной озвучкой с использованием авторского права, отвечает, что это не та цель, которую он пытается достичь.

«Лицензия означает, что потом эту озвучку придется продавать каким-то образом, на дисках или в кинотеатрах. Тогда это уже перестанет быть доступно для всех. Я считаю, что это ограничит доступ, не все готовы платить деньги за один мультик. По моему мнению, пока мне 17 лет, я не хочу на этом зарабатывать, а просто делать все для людей. Просто заходишь в сообщество – и бесплатно смотри, показывай детям».

Дмитрий Островский начал переводить мультфильм в 2015 году. Он сидел за компьютером с микрофоном и словарем, переводил и записывал реплики героев. Монтировал. Выложил в сеть первую серию. Женскую роль в мультфильме ему помогла озвучить мама. Позже на какое-то время Дмитрий остановился и только этим летом возобновил свой проект. На сегодня он озвучил уже четыре серии и обещает не останавливаться на достигнутом.

«Я получил много благодарностей и положительных комментариев, и это очень помогает. Если бы не комментарии, я бы вряд ли пошел дальше первой серии».

После выхода первой серии у Дмитрия появились и волонтеры. Теперь с переводом ему помогает профессиональный переводчик Лев Глушицкий, с озвучкой – волонтер Павел Клёк, поддерживают проект Александр Шумский и Михаил Королевич.

«Почему Черепашки Ниндзя? Я их люблю, это у меня с детства. Я считаю, что это детский мультик, который можно смотреть всей семьей. Проекты, которые уже переведены на белорусский язык, – это взрослые, полнометражные фильмы. А для детей была свинка Пепа и все. Но ведь белорусскоязычные дети должны смотреть еще что-то».

Теперь «Черепашек» озвучивают уже четыре голоса. Из оборудования Дмитрий располагает микрофоном и компьютером. В планах одиннадцатиклассника – перевести хотя бы один целый сезон «Черепашек Ниндзя», если хватит времени, когда начнется учеба.

«Сложность есть и со временем. Ведь я живу с родителями, а если они дома, то это и шум, и мне неудобно. Я считаю, что процесс озвучки должен быть интимным, потому что где-то я стесняюсь, мне нужно кривляться, менять голос для различных персонажей. Поэтому, перед тем, как записывать, я жду, чтобы никого не было долгое время дома, закрываю все окна, двери, чтобы не было никакого шума».

Третью серию «Черепашек Ниндзя», которые Дмитрий перевел летом, в общей сложности посмотрели около 300 человек. Просмотров публикации с серией в группе «Kanapa Project» – более 5 тысяч, благодаря многочисленным перепостам.