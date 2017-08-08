В Венесуэле хакеры поддержали восстание военных 11 8.08.2017, 7:33

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Фото: AFP

Правительственные сайты теперь сообщают, что дни диктатуры сочтены.

Группа хакеров взломала сайты, принадлежащие властям Венесуэлы и разместила на них сообщения с призывом поддержать свержение власти Мадуро, сообщила BBC News (перевод – interfax.ru).

Взломщики называют себя «Двоичными защитниками» и призывают поддержать восставших против режима военных, которые в воскресенье напали на военную базу в городе Валенсия. Среди взломанных сайтов оказались страницы правительства страны, парламента и военно-морского флота. На сайте правительства говорится, что дни диктатуры сочтены.

Нападение на базу в Валенсии провели 19 граждан Венесуэлы под началом капитана Хуана Кагварипано.

В последние месяцы в стране идут протесты против политики правителя Николаса Мадуро. Экономика Венесуэлы находится в глубоком кризисе. В ходе акций на улицах погибли более ста человек.