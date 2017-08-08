США направят в Эстонию своих десантников на время учений «Запад-2017» 8.08.2017, 7:56

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Американские военные прибудут уже в конце августа.

США направят в Эстонию на время российско-белорусских учений «Запад-2017» роту воздушных десантников. По сообщению главного штаба Сил обороны Эстонии, 150 военнослужащих прибудут уже в конце августа, информирует агентство BNS (перевод – ru.krymr.com).

В сентябре этого года на территории Беларуси запланированы российско-белорусские учения «Запад-2017» с привлечением российской стороной более 4 тысяч вагонов для перевозки вооружений и солдат.

Минобороны Эстонии выразило обеспокоенность в связи с этими учениями и заявило, что часть российского военного контингента может остаться в Беларуси.