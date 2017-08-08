Под Киевом поймали съевшего урожай кабачков «динозавра» 8 8.08.2017, 7:59

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Жительница села Крушинка пожаловалась на странное животное, которое разорило огород и потоптало грядки.

Украинские спасатели животных поймали беглую игуану, поселившуюся в деревне под Киевом. Об этом говорится странице сообщества добровольцев в Facebook в понедельник, 8 июля.

Жительница села Крушинка пожаловалась Команде спасения животных, что по ее огороду несколько недель ходит динозавр и ест кабачки. По словам женщины, он съел весь урожай и потоптал грядки.

На месте происшествия спасатели обнаружили игуану длиной более метра. Она сидела на кусте возле частного дома. В сообществе отметили, что животное, вероятно, сбежало от хозяина достаточно давно, поскольку было сильно истощено и обезвожено.

Спасатели поймали игуану и передали ее в ветеринарную клинику Киевского зоопарка.

Игуаны обитают в Центральной и Южной Америке. Длина взрослых особей от головы до кончика хвоста составляет от 1,3 до 1,7 метра. Они питаются листьями, побегами, цветами и плодами тропических растений.