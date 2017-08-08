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Экс-посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон возглавил офис Северного Совета в Латвии

  • 8.08.2017, 8:11
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Стефан Эрикcсон

Стефан Эрикссон провел в нашей стране семь лет и завоевал уважение белорусов.

Новым главой латвийского информационного офиса Совета министров северных стран стал Стефан Эрикссон, который долгое время был послом Швеции в Беларуси.

Как сообщается на сайте офиса, Эрикссон заступил на должность еще 1 августа, передает «Радыё Свабода».

Стефан Эрикссон провел в Беларуси семь лет вместе с женой и детьми. Был первым руководителем дипломатического представительства Швеции. Выучил белорусский язык, подружился с писателями, поэтами и музыкантами и успел завоевать любовь белорусов. В 2012 году белорусские власти решили не продолжать Эрикссону дипломатическую аккредитацию.


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