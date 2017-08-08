«Будем покупать колбасу в два раза дороже» 49 8.08.2017, 8:15

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Луканомике вынесен приговор.

Вчера министр экономики Беларуси Владимир Зиновский примерил на себя роль теле-гуру 90-х Анатолия Кашпировского и выдал фразу о том, что «все будет хорошо». «Не надо ждать роста цен. Будет хороший урожай, и цены на продукты будут в том диапазоне, который уже сложился», – заявил министр в интервью гостелевидению.

Сказанная в «голубой экран» оптимистическая мантра, видимо, должна была загипнотизировать экономику, увеличить ВВП и остановить инфляцию. Для племен, практикующих культ вуду или полинезийскую магию, метод, возможно, и приемлемый. Вот только сработают ли заклинания министра в белорусских реалиях?

«Поздней осенью цены вновь начнут расти – и достигнут максимума в конце года, когда работникам обычно выплачивают премии», - опровергает лукашенковского министра доктор экономических наук Борис Желиба.

Не менее пророческими могут оказаться и слова другого экономиста, руководителя аналитического центра «Стратегия» Леонида Заико, прокомментировавшего Charter97.org состояние экономики Беларуси и наивный волюнтаризм правительства.

- Власти не перестают вещать о «чудесах» экономики: то найдут где-то «рост» ВВП, то пообещают баснословные зарплаты и стабильные цены… Что стоит за этими словами? К чему может привести погоня за выполнением какого-либо из громко объявленных «показателей»?

- Лукашенко свои подчиненным может сказать многое. И потребовать выполнить любой ценой. Но, как говорится, будет получаться по принципу «пять пишу – четыре в уме».

Другое дело, что, понимая нереальность поставленных цифр, они все же будут стараться «вытащить» нужную цифру. Например, сделать зарплату хотя бы «по 330» И это – хуже всего. Потому что методами брезговать не будут. За счет чего увеличат «показатели»? В первую очередь – за счет повышения цен. Во-вторых, за счет увеличения экономических издержек. И поскольку у госчиновников выбора нет, цены расти будут. Тогда на короткий срок можно будет отрапортовать – «выполнили задачу».

В самое ближайшее время это приведет к росту издержек. В итоге наша колбаса будет стоить в два раза дороже российской.

Вот мы и будем есть российскую колбасу и смотреть, как на зарплату можно купить все меньше и меньше. В первый месяц, возможно, заплатят что-то похожее на объявленные «всем по 500». Вот только цены начнут расти так быстро, что во второй месяц все получат на 100 долларов меньше, потом – еще на 100 меньше и так далее.

Минэкономики и правительству могу сказать только одну, самую страшную, фразу: такая постановка вопроса, как у вас, научной ценности не имеет.

Это самое жуткое, что я могу сказать. Это – приговор.