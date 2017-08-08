Исчезающий чучхе 11 Евгений Платон

8.08.2017, 8:30

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Вовремя выйти из игры – вот в чем проявляется настоящее мастерство агента.

Вовремя предать - это предвидеть...

Путинские банкиры улетают на Запад. Скоро осень…

Как справедливо заметил Анатолий Стреляный, наиболее солидные из русских интеллектуалов-крымнашистов помалкивают о последних американских санкциях.

Не видно важничающих многословных текстов, точнее, не бросаются в глаза.

Действительно, крымнашисты после подписи Трампа под всеобъемлющими санкциями, принятыми Конгрессом США, одномоментно, как по приказу из Кремля, стали намкрышистами и молчат, что и неудивительно. Такого провала они явно не ожидали, с чем, собственно, их и поздравляем.

Самые сообразительные, типа банкиров из ЦБ РФ, которые знают реальное положение дел в финансах и экономике, подались в бега на Запад.

Вовремя предать — это предвидеть.

В 20-м веке две предыдущие версии империи «сдохли» за три дня. Именно поэтому банкиры и потянулись немногочисленными пока стайками на Запад.

Вот так и Путин, как и банкиры, ударившиеся в бега на Запад на заранее подготовленные позиции для отхода, поедет в очередной раз на Дальний Восток на рыбалку, и ищи ветер в поле.

Исчезнет, испарится в раскаленном воздухе чучхе.

Золотой запас РФ — не менее 300 тонн — уже там.

Что еще нужно человеку для спокойной старости?

Вовремя выйти из игры — вот в чем проявляется настоящее мастерство агента.

Евгений Платон, facebook.com