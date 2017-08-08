Жители Грушевки: Мы уже никого и ничего не боимся! 7 8.08.2017, 8:48

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Минчане готовы биться с властями до конца за свои права.

По публично озвученному решению Московского райисполкома столицы, осенью должны быть снесены восемь двухэтажных деревянных жилых домов, что стоят в центре Минска, в нескольких сотнях метров ходьбы от станции метро «Грушевка».

А их жители должны быть переселены в благоустроенные квартиры. Из-за отсутствия надлежащих бытовых условий и ветхости - одни построены аж в 1936-м, другие после Второй мировой - до полутысячи поселенцев свое сегодняшнее жилье называют «бараками».

И - не верят властям, так как последние «принимают» решение на переселение с конца 2011 года. Кстати, из ближайшего небоскреба видны Дом правительства и резиденция Лукашенко.

За последние три года журналист «Радыё Рацыя» приехал - сейчас по просьбе жителей - уже в четвертый раз.

Первой, кого увидел, была незнакомая старушка, что полола небольшие грядки рядом с одним из бараков.

78-летняя Мария Григорьевна Шурло приехала к дочери из брошенной деревни в Речицком районе. Но даже она ужасается - мол, разве можно так жить молодым, как в курятнике?!

«Вы посмотрите - снаружи подбили некой «бумагой» то, что в фундаменте подгнило и попадало! Этот дом и в деревне надо было бы сносить. А нам приходится жить!»

Поднимаются на второй этаж, где живет неформальный руководитель инициативной группы и пераговорщица с властями Светлана Турова. Почти три десятилетия в очереди на квартиру.

Ольга Турова

Ольга Турова выходит вместе с младшей дочерью Олей, у которой должен родиться третий ребенок. У предыдущих двух аллергия на сырость.

«Ни за что платим коммуналку по 90 - 900 тысяч старыми. И это только в летний период. Смотрите жировку - космические суммы! Техническое обслуживание - 200 тысяч старыми. Его попросту нету! Капитальный ремонт - взгляните на ободранные стены в подъездах. И самая большая цена за газ до 240 тысяч без газового отопления. При том, что душ и туалет, считайте, на дворе! Претензии громадные! Мусор, за вынос которого платить, не вывозится до тех пор, что иногда не выйти из квартиры. С детьми на дворе не поиграть. Полы гнилые настолько, что работающая стиральная машина, если ее не держать, может до стены докатиться. Кто-то из тазов на унитазе моется, кто-то «сократил» для этого коридорчик. А Лукашенко говорит - рожайте больше детей, поможем. Тихий ужас! В последнее время появились крысы. А тараканы! У наших детей почти у всех аллергия от химических ядов! А зайдем к соседям - у них на кухне течет канализация!»

Услышав разговор, соседи подходят сами.

Бывший афганец, 50-летний Владимир: «Сами видите, какая ситуация - рядом стройка 35-этажной высотки в 3 смены. Ночью тоже все трясется, кран «бомбит» - не заснуть! Сотрудники фирмы вывесили в открытую рекламные объявления о продаже квартир и офисов в них. А нас гонят на окраину в квартире типа б/у (бывшие в употреблении ) аж за Каменную Горку и Малиновку, в общем, за Минск. Хотя наша Грушевка в самом центре! И днем «нормально» - вода протекает, потолки падают, все скрипит, мыши скребутся».

Подходит Татьяна Иосифовна Урбанович, что живет в бараке в двух маленьких комнатках с 1976: «Вы снимайте-снимайте, как дует со всех сторон! Мы давно никого и ничего не боимся! Из наших «землянок» выселять уже некуда. Здесь живут обычные работяги. А поставить счетчики - 3-5 млн. Плюс свет, телефон - и без счетчиков выходит за коммуналку до миллиона и 200 тысяч! У меня друзья из Серебрянки, где есть и туалет, и ванна с горячей водой - за трехкомнатную всего выходит 400 тысяч. А за нашу - оплата, как на московской Рублевке!»

А вы не задавали вопрос представителям властей, почему вас не заселяют в небоскребы, строящиеся рядом?

Светлана Турова

- Официально у нас есть иностранный застройщик - фирма «Дачстар». Она должна была реализовать право собственника и расселить нас по квартирам, убрать бараки. За это время снесли только один. И заменили кое-что из-за пожара, произошедшего в крайнем к стройке бараке. Кормят письменными обещаниями – «ждите». Неизвестно доколе и к чему. В небоскребы вселить нас - у них, мол, нет столько денег. Плюс, говорят, проблема с валютой, ведь никто теперь не продает квартиры за белорусские рубли. Но в госнадзоре нам сказали, что они не имели права начинать строительство, не расселив нас! А сейчас уже убеждены, что в этом году нас не снесут и мыкаться нам минимум еще два года.