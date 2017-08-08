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Сколько зарабатывают соседи белорусов

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  • 8.08.2017, 9:23
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Зарплаты поляков и жителей Балтии – лучший аргумент в пользу перемен в нашей стране.

Портал tut.by сравнил, как получки белорусов отличаются от заработков в соседних странах.

В России средняя июньская зарплата составила 1346 рублей (суммы в тексте приведены в пересчете на белорусские рубли по курсу Нацбанка на 7 августа). Это на 3,5% больше, чем в мае.

Украинцы в июне в среднем получали 555 рублей. Выше всего заработки были у жителей Киева — 837 рублей. Суммами выше среднего могли похвастаться в промышленности, на транспорте, в ИТ-сфере и области телекоммуникаций.

В Казахстане средняя зарплата в июне составила 841 рубль.

Поляки в среднем получали в июне 2455 рублей. В Литве в среднем зарабатывают 1894 рубля, в Латвии — 2052 рубля, а в Эстонии — 2670 рублей.

Напомним, что реальные зарплаты белорусов, особенно в регионах, колеблются на уровне от 100 до 200 долларов.


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